छत्रपती संभाजीनगर

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये माजी महापौरांसह शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांचा चोप, मतमोजणी केंद्रावर राडा

Chhatarapati Sambhajinagar : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महापालिका निवडणुकीची मतमोजणी सुरू होण्याआधी मोठा राडा झाला असून पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आलाय. मतमोजणी केंद्रावर झालेल्या राड्यानंतर कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत.
Former Mayor And Shinde Group Workers Thrashed By Police In Sambhajinagar

Esakal

सूरज यादव
Updated on

राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज होत आहे. मतमोजणीला सुरुवात होण्याआधी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राडा झाल्यानं गोंधळ उडाला आहे. गेटवरून उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना आत सोडत असताना झालेल्या गोंधळानंतर शिंदे सेनेच्या कार्यकर्त्याला चोप देण्यात आला आहे. मंत्री शिरसाट यांच्या समर्थकाला चोप दिल्यानं कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत.

election
Eknath Shinde
shivsena
Chhatrapati Sambhajinagar

