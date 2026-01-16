छत्रपती संभाजीनगरमध्ये माजी महापौरांसह शिंदेंच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांचा चोप, मतमोजणी केंद्रावर राडा

राज्यातील महानगरपालिकांच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज होत आहे. मतमोजणीला सुरुवात होण्याआधी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राडा झाल्यानं गोंधळ उडाला आहे. गेटवरून उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना आत सोडत असताना झालेल्या गोंधळानंतर शिंदे सेनेच्या कार्यकर्त्याला चोप देण्यात आला आहे. मंत्री शिरसाट यांच्या समर्थकाला चोप दिल्यानं कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. .मतमोजणी केंद्राच्या परिसरात नियम न पाळल्यानं पोलिसांनी संजय शिरसाटांच्या कार्यकर्त्याला चोप दिला गेला. यामुळे प्रतिनिधी आक्रमक झाले असून जोपर्यंत संबंधितांवर कारवाई होत नाही मतमोजणी सुरू होऊ देणार नाही असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे..माजी महापौर विकास जैन यांनाही मारहाण झाली आहे. उमेदवार आत गेलेत आणि प्रतिनिधींना आत सोडणार नाही अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली. यातून वाद झाल्याची माहिती समोर येत आहे. प्रशासनाकडून अशी वागणूक देण्याची ही पद्धत आहे का? असा प्रश्न विकास जैन यांनी विचारलाय..गेटवरून आत येताना धक्काबुक्की झाली आणि मारायला सुरुवात केली. मी संजय शिरसाटांच्या मुलीचा प्रतिनिधी आहे. प्रशासनाचं नियोजन नाही आणि आम्हाला मारहाण करतायत. ३६ वर्षे झालं काम करतोय आणि तुम्ही लाठीचार्ज करताय असं म्हणत माजी महापौर विकास जैन यांनी संताप व्यक्त केला..एक एक उमेदवाराला सोडत होते. आमच्याकडे आयडेंटी कार्ड आहे. आत येताना पोलीस अचानक अंगावर आले असा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला. पोलीस उमेदवारांच्या प्रतिनिधींची समजूत काढण्याचा प्रयत् न करत होते. मात्र प्रतिनिधी आक्रमक झाल्यानं मोठा गोंधळ झाला. पोलिसांकडून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.