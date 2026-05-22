Manoj Jarange: मनोज जरांगेंना भेटण्यापूर्वी प्रसाद लाड यांना धमकी, संभाजीनगरमध्ये दोघांना अटक! गणेश उगले, योगेश शितोळे कोण?

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीसाठी आलेल्या आमदार प्रसाद लाड यांना फोनद्वारे धमकी देण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी दोन जणांना अटक केली आहे. तसेच ज्या हॉटेलमध्ये प्रसाद लाड थांबले त्या हॉटेल जवळ पोलिसांचा बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. .धमकीची पार्श्वभूमीमनोज जरांगे पाटील यांच्या मागील आंदोलनादरम्यान प्रसाद लाड यांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. त्याच संदर्भात आता लाड यांना धमकावण्यात आले. "तुम्ही आधी टीका केली होती, आता भेटायला कशाला येत आहात? इथे आलात तर हल्ला करू," अशा आशयाची धमकी फोनवरून देण्यात आली. लाड यांच्या वैयक्तिक सचिवालाही या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. या घटनेनंतर सिडको परिसरातून गणेश उगले पाटील आणि योगेश शितोळे पाटील या दोघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..लाड यांचे स्पष्टीकरणप्रसाद लाड यांनी स्पष्ट केले की, ही भेट ही सरकारी शिष्टमंडळाची नाही तर वैयक्तिक पातळीवरची आहे. "मी मराठा बांधव म्हणून अंतरवालीत जाणार आहे. मनोज जरांगे यांचे प्रश्न समजून घेऊन ते सरकार आणि समितीपर्यंत पोहोचवणार आहे," असे त्यांनी सांगितले.ते म्हणाले, "२३ तारखेपर्यंत येण्याचे आवाहन होते, आज २२ तारखेलाच मी आलो आहे. भेटीत त्यांच्याकडून मागण्यांबाबत मुद्दे जाणून घेईन. सरकारने काय केले ते सांगून चर्चेनंतर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू.".Manoj Jarange : जरांगेंचा पुन्हा एल्गार! ३० मे पासून बेमुदत उपोषणाची घोषणा, आता काय आहे मागणी?.मराठा आरक्षणावर लाड यांचे मतमराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना लाड यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्याची प्रशंसा केली. "फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणासाठी मोठे प्रयत्न केले आहेत. आजपर्यंत अनेक मराठा मुख्यमंत्री झाले, पण त्यांनी इतके काम केले नाही. फडणवीस यांच्यावर टीका खपवून घेतली जाणार नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.लाड यांनी पुढे सांगितले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांना 'भाऊ' म्णून संबोधले आहे. "कदाचित ते भाऊचे ऐकतील," अशी आशा व्यक्त करत त्यांनी सकारात्मक चर्चेची शक्यता दाखवली. उदय सामंत यांच्यावर कोणताही आरोप नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. "उदय सामंत शिवसेनेचे नेते आहेत. त्यांचे आणि जरांगे पाटील यांचे संबंध चांगले आहेत. महायुतीमध्ये मिठाचा खडा टाकू नका. चर्चा करणाऱ्यांना महत्त्व द्या," असा संदेश त्यांनी दिला..धमकीची तीव्रता आणि प्रतिक्रियालाड यांनी सांगितले की, काल रात्री दोन-तीन लोकांकडून धमक्या आल्या. "हल्ला करू, हॉटेलमध्ये घुसू, शिव्या देऊ," अशा प्रकारच्या धमक्या होत्या. या प्रकरणी पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत दोघांना अटक केली. मात्र, लाड यांनी पोलिसांना विनंती केली की, अटक केलेल्या मराठा बांधवांवर कठोर कारवाई करू नये. "त्यांना गैरसमज झाला असावा. मी पोलिसांना सांगणार आहे की, कडकपणा दाखवू नका," असे त्यांनी म्हटले..Manoj Jarange: मराठा आंदोलनाला नवे वळण! मनोज जरांगेंच्या अडचणीत वाढ? निकटवर्तीयाविरोधात ED आणि आयकर विभागाकडे तक्रार.