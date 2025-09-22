Cyber Fraud: निवृत्त प्राध्यापकाला ३३ लाखांचा गंडा; सायबर भामट्यांनी दाखवली ज्येष्ठाला ‘ईडी’ची भीती

छत्रपती संभाजीनगर : ‘तुम्ही वाईट मार्गाने पैसा कमावला. तुमच्यावर ईडीची केस आहे. अटक टाळण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील’ अशी थाप मारत सायबर भामट्याने निवृत्त प्राध्यापकाला ३३ लाखांचा गंडा घातला. सुदाम वामनराव राजभोज (वय ८७, रा. जयसिंगपुरा) असे फसवणूक झालेल्या ज्येष्ठाचे नाव आहे..राजभोज हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातून प्राध्यापक म्हणून निवृत्त झाले. ९ सप्टेंबरला त्यांना व्हिडिओ कॉल आला. त्यांनी टेलिकॉम सर्व्हिसमधून बोलत असल्याचे सांगितले. ‘तुमच्या विरोधात कुलाबा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद आहे. तुमचा मोबाइल बंद करण्यात येणार आहे. तुम्ही अवैध मार्गाने संपत्ती कमावली. .तुमच्यावर ईडीची केस केली जाणार आहे, असे सांगत कॉल कट केला. त्यानंतर पुन्हा कॉल आला. ‘कुलाबा पोलिस ठाण्यातून निरीक्षक संदीप यादव बोलत असल्याचे सांगितले. बॅंकेत तुमच्या नावाने मोठी रक्कम आहे. तुमची केस ईडीचे जाँइट डायरेक्टर यांच्याकडे पाठविणार आहोत’, असे धमकावले. शिवाय राजभोज यांच्याकडून त्यांच्या चेकची फोटो कॉपी घेतली. यानंतर अटक टाळण्यासाठी २८ लाख ५० हजार रुपये अकाउंटवर टाकण्याची मागणी केली..राजभोज यांनी खात्यात पैसे नसल्याचे सांगितले. पण, घाबरलेल्या राजभोज यांनी नंतर एफडी मोडून सायबर भामट्याच्या खात्यावर पैसे जमा केले. यानंतर पुन्हा कॉल करून चार लाखांची मागणी करण्यात आली. डिटेल्स पाठविलेल्या खात्यावर राजभोज यांनी पुन्हा चार लाख रुपये पाठविले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला..Phone Scam Sangli : फोन आला, वृद्ध घाबरले; सांगलीच्या दोघांना बेकायदेशीर व्यवहाराची भीती घालून ३७ लाखांना लावला चुना.न्यायालयाचे बनावट पत्रतुमच्या टीममध्ये नरेश गोयल नावाची व्यक्ती आहे. त्यांच्यासह नऊ ते दहा तरुण मुले आहेत. हे गुन्ह्याचे काम करून तुमच्या खात्यात पैसे पाठवतात. संबंधितांचा फोटोही भामट्याने पाठवला. हे लोक आपल्या परिचयाचे नसल्याचे राजभोज यांनी सांगितले. एवढेच नव्हे, तर सायबर भामट्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या बनावट पत्राचाही वापर केल्याचे तक्रारीत म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.