Chhatrapati Sambhajinagar Crime : छत्रपती संभाजीनगर–जालना महामार्गावरील पेट्रोल पंपावर महिलेचा खून; घटना सीसीटीव्हीत कैद, प्रियकरावर संशय

Woman employee killed at petrol pump : (बाळासाहेब काळे ): छत्रपती संभाजीनगर–जालना महामार्गावरील करमाड येथील शिवसमर्थ पेट्रोल पंपावर काम करणाऱ्या तरुणीचा भरदिवसा धारदार शस्त्राने गळा चिरून निर्घृण खून करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता. ९) दुपारी सुमारे साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास घडली. या घटनेचा संपूर्ण प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला असून परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..पूजा सुदाम गावंडे (वय २७, रा. चित्तेपिंपळगाव, ता. छत्रपती संभाजीनगर, हल्ली मुक्काम कूंभेफळ) असे मृत तरुणीचे नाव आहे. ती करमाड येथील शिवसमर्थ पेट्रोल पंपावर कार्यरत होती.मिळालेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी दुपारी नेहमीप्रमाणे पेट्रोल पंपावर काम सुरू असताना सत्यम रावसाहेब गावंडे (वय ३२, रा. चित्तेपिंपळगाव, ता. छत्रपती संभाजीनगर) हा दुचाकीवरून तेथे आला. त्याने अचानक धारदार चाकूने पूजाच्या गळ्यावर वार करत तिचा निर्घृण खून केला. या हल्ल्यात मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्याने पूजाचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. खून केल्यानंतर आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला..दरम्यान, या घटनेचा संपूर्ण प्रकार पेट्रोल पंपावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. त्यामुळे पोलिसांना तपासात महत्त्वाचा धागा मिळाला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार आरोपी हा मृत पूजाचा प्रियकर असल्याचे समोर येत असून प्रेमसंबंधातील वादातून हा प्रकार घडल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..घटनेची माहिती मिळताच करमाड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत, श्याम ढवळे, शिवाजी मदेवाड, संतोष टिमकीकर आदी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी घाटी रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे.दरम्यान, आरोपीच्या शोधासाठी पोलिसांची विशेष पथके रवाना करण्यात आली असून सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपासाला वेग देण्यात आला आहे. आरोपीला तात्काळ अटक करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी संतप्त नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.