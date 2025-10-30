Chh. Sambhajinager News: धावत्या बसमधून उडी मारून महिलेने संपवले जीवन; खुलताबादमधील घटना

गल्लेबोरगाव (ता. खुलताबाद) : धुळे-सोलापूर महामार्गावरील खुलताबाद तालुक्यातील पळसवाडी शिवारात महिलेने धावत्या एसटी बसमधून उडी मारून आत्महत्या केली. ही घटना बुधवारी (ता.२९) दुपारी घडली. कांताबाई मरमट (वय ३५, रा. हर्सुल सांवगी, ता. छत्रपती संभाजीनगर) असे तिचे नाव आहे..कांताबाई मरमट या दिवाळीनिमित्त चिंचोली (ता. खुलताबाद) येथे बहिणीकडे आल्या होत्या. बुधवारी दुपारी त्या कन्नड येथून छत्रपती संभाजीनगरकडे जाणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसमध्ये (क्र. एमएच १४ बीटी ३०३८) गल्लेबोरगाव येथून बसल्या..बस काही अंतरावर जाताच कांताबाई यांनी धावत्या बसमधून पळसवाडी शिवाराजवळ पोहोचताच अचानक उडी घेतली. यात त्या गंभीर जखमी झाल्या. त्यांना तत्काळ वेरूळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात हलवण्यात आले..Chhatrapati Sambhajinagar: खदानीत बुडून दोन विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; नरहरी रांजणगाव शिवारातील घटना,पोहणे बेतले जिवावर.पण वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शेख अल्ताफ यांनी तपासणीअंती मृत घोषित केले. कांताबाई यांनी आत्महत्या का केली, याचे कारण अस्पषट आहे. राज्य महामार्ग पोलिसांनी अपघाताचा गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.