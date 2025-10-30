छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinager News: धावत्या बसमधून उडी मारून महिलेने संपवले जीवन; खुलताबादमधील घटना

ST Bus Incident: धुळे-सोलापूर महामार्गावरील खुलताबाद तालुक्यातील पळसवाडी शिवारात महिलेने धावत्या एसटी बसमधून उडी मारून जीवन संपवले. ही घटना बुधवारी दुपारी खुलताबाद येथे घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
गल्लेबोरगाव (ता. खुलताबाद) : धुळे-सोलापूर महामार्गावरील खुलताबाद तालुक्यातील पळसवाडी शिवारात महिलेने धावत्या एसटी बसमधून उडी मारून आत्महत्या केली. ही घटना बुधवारी (ता.२९) दुपारी घडली. कांताबाई मरमट (वय ३५, रा. हर्सुल सांवगी, ता. छत्रपती संभाजीनगर) असे तिचे नाव आहे.

police
women
ST
Police Inquiry
Chhatrapati Sambhajinagar

