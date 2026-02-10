Chhatrapati Sambhajinagar: संजय शिरसाटांच्या इगोचे पानिपत! पालकमंत्रिपदाच्या वर्षपूर्तीनंतर अवघ्या महिन्यात दुसरी हार, गटबाजीचा फटका, काय घडलं?

-योगेश पायघनछत्रपती संभाजीनगर: महाभारतातील ‘संजय’ हे पात्र अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. कुरूक्षेत्रावर काय काय सुरू आहे, याचा ‘लाइव्ह’ वृत्तांत कौरवांच्या महालात बसून सविस्तर वर्णन करण्याची ‘दूरदृष्टी’ त्या ‘संजया’ला मिळाली होती. या दूरदृष्टीने समस्त सृष्टीला ‘महाभारत’ दाखविले. शिवसेनेचे नेते आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीत तशी दूरदृष्टी तर दाखवली नाहीच; उलट त्यांच्याच राजकीय ‘इगो’चे ‘पानिपत’ झाले आणि पक्षाला मतदारसंघातच पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. कुटुंब, जवळच्या कार्यकर्त्यांमध्येच गुरफटलेल्या पालकमंत्र्यांकडून सामान्य कार्यकर्त्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने महिनाभरात दुसरी हार पत्करावी लागली. त्यामुळे नेतृत्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे..Viral Video: मुख्यमंत्र्यांनी दिली चक्क रामदेव बाबांना टक्कर! 'शीर्षासन' करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; जाणून घ्या शीर्षासनाचे फायदे.प्रत्येक आमदाराने त्यांच्या मतदारसंघात काही जागा निवडून आणत पक्षाची लाज राखली. मात्र, जिल्ह्यात सर्वाधिक आमदार शिवसेनेचे असूनही पक्षाचे पानिपत झाल्याचे चित्र जिल्हा परिषदेच्या निकालावरून समोर आले. सर्वसामान्यांची नाडी ओळखणाऱ्या शिवसेनेला जनमताने प्रत्यक्षात वेगळाच कौल दिला आहे. पालकमंत्री म्हणून प्रशासकीय यंत्रणेवर प्रभाव, विकासकामांची गती आणि राजकीय समन्वय अपेक्षित असताना गटातटात विभागलेल्या शिवसेनेचा उमेदवारांनाही फटका बसला. ग्रामीण भागात पालकमंत्र्यांकडून मोठी सभा झाल्याचे दिसले नाही. .दरम्यान, सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट जिल्ह्याचे पालकमंत्री होऊन नुकतीच वर्षपूर्ती झाली. वर्षभरानंतर झालेल्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शिवसेनेची पालकमंत्र्यांच्या पश्चिम मतदारसंघातच वाताहत झाली आहे. पश्चिममधील चार जिल्हा परिषद गटांपैकी दोन गट शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या ताब्यात गेले. उर्वरित गटांमध्ये भाजप आणि भाजप पुरस्कृत उमेदवाराने बाजी मारली..महापालिका निवडणुकीत जिल्हाप्रमुख राजेंद्र जंजाळ यांच्याशी त्यांचा वाद झाला होता. त्यानंतर उपमहापौर निवडणुकीत शिरसाट यांना पक्षश्रेष्ठींनी आरसा दाखविला. स्वतःच्या मतदारसंघातील जागाही शिवसेना राखू शकली नाही, हे केवळ निवडणुकीतील गणित नव्हे, तर तळागाळातील नाराजीचे स्पष्ट द्योतक मानले जात आहे. यामागे अनेक कारणे दिसून येतात. एकीकडे कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव, दुसरीकडे सत्तेची गुर्मी आणि तिसरीकडे स्थानिक प्रश्नांकडे झालेले दुर्लक्ष या सगळ्यांचा एकत्रित फटका बसल्याचे चित्र आहे..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.विरोधात होऊ लागली उघड चर्चाउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वैयक्तिक प्रतिमा आणि राज्यस्तरीय सत्ता असूनही स्थानिक पातळीवर ती ताकद मतांत रूपांतरित न होणे, हे संघटनात्मक अपयश असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. पालकमंत्री म्हणून शिरसाट यांच्याकडून अपेक्षित असलेले ग्रासरूट मॅनेजमेंट आणि कार्यकर्त्यांचा सांभाळ अशा दोन्ही आघाड्यांवर कमी पडल्याची चर्चा उघडपणे होत आहे. पालकमंत्री कुटुंबीयांत गुंतल्याने इतरांवर लक्ष नसल्याचीही उघड ओरड आहे. या सगळ्या घडामोडींमुळे शिंदे गटासमोर आता एकच पर्याय उरतो, आत्मपरीक्षण, दोषारोप, बाह्य कारणे किंवा विरोधकांवर खापर फोडण्याऐवजी संघटनात्मक फेरबांधणी, स्थानिक नेतृत्वाला बळ आणि मतदारांच्या प्रश्नांशी थेट नाळ निर्माण करण्याची गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.