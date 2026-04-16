इथली जागा मुडदे गाडणारी, बेचैन आत्म्यांमुळे ग्रहण; चांगल्या जागेवर इमारत बांधा, शिंदेंच्या मंत्र्याचा महापालिकेला सल्ला

छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेची आजही तीच इमारत, त्याच पायऱ्या, फर्निचर थोडेफार बदलेले असेल. ही जागा मुडदे गाडणारी आहे, इथे बेचैन आत्मे असतात, त्यामुळे महापालिकेला ग्रहण लागले आहे. यातून मुक्ती हवी असेल तर महापालिकेची इमारत पंचवटी चौकात चांगल्या जागेवर बांधा, असा सल्ला बुधवारी (ता. १५) पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी दिला. New location suggestion for civic office by minister creates buzz.महापालिकेने जिल्हा नियोजन समितीमधून १५ कोटी ७८ लाख रुपये खर्च करून जर्मन तंत्रज्ञानावर आधारित १२ व्या मजल्यापर्यंत इमारतीला आग आटोक्यात आणणारे वाहन खरेदी केले. या वाहनाचे लोकार्पण बुधवारी सकाळी महापालिका मुख्यालयात पालकमंत्री शिरसाट यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर महापौर समीर राजूरकर, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ, सभापती अनिल मकरिये, विरोधी पक्षनेता अब्दुल समीर, आयुक्त अमोल येडगे, अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील यांची उपस्थिती होती..आमदनी अठन्नी खर्चा रुपैय्या! एसटीला दररोज दीड कोटींचा तोटा; प्रशासनाचं नियंत्रण नाही, मंत्री सरनाईकांची नाराजी.पुढे शिरसाट म्हणाले, उंच इमारतींना लागलेली आग आटोक्यात आणणारे वाहन अन्य जिल्ह्यांमध्ये कुठेही नाही. शहराच्या वैभवात भर घालणारी ही बाब आहे. पोल शिफ्टिंगसाठी मी ३२ कोटींचा निधी दिला. त्याची वर्क ऑर्डर आजपर्यंत झाली नाही. मालमत्ता पाडल्या, पण आजपर्यंत एकाही रस्त्याचे काम सुरू झाले नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. स्थायी समिती सभापती अनिल मकरिये यांनी फक्त २० कोटी रुपये मागितले, यातून काय होणार आहे, त्यामुळे मोठा निधी मागा, असा सल्ला देत शहराला निधी कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही शिरसाट यांनी दिली..तत्पूर्वी महापौर, उपमहापौर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. प्रास्ताविक आयुक्तांनी केले. आम्ही आग विझवणारे आहोत आग लावणारे खूप असतात, आम्ही विझवणारे आहोत, हे भविष्यात महापालिकेला या नवीन वाहनामुळे सांगता येईल. जी. श्रीकांत यांनी चांगले काम केले. त्यांना थांबविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. तुम्हीसुद्धा चांगले काम करा, तुम्हाला थांबविण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, असे आयुक्त अमोल येडगे यांना पालकमंत्र्यांनी सांगितले..हवा मे मत उडो...'तुम्हारे पिताजी के साथ मैने काम किया है, तुम जादा हवा मे मत उडो, ये तुम्हारे लिये ठीक नही है. अभी तुम्हारे उडणे का टाइम है, सही उडोगे तो सही उँचाई पर जाओगे' असा सल्ला शिरसाट यांनी महापालिकेतील विरोधी पक्षनेता अब्दुल समीर साजिद यांना दिला.