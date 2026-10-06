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शिवबानगरीत ७०१ भाविकांचे सामूहिक भागवत पारायण
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७०० श्लोकी भागवत पारायण सोहळ्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
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सकाळ वृत्तसेवा
नांदेड, ता. ६ : तरोडा (बु.) येथील शिवबानगरी सेवा केंद्रात मंगळवारी (ता. ६ ऑक्टोबर) भव्य ७०० श्लोकी श्रीमद्भागवत पारायण सोहळा भक्तिमय वातावरणात उत्साहात पार पडला. या सोहळ्यात तब्बल ७०१ भाविकांनी सामूहिक भागवत पारायणात सहभाग नोंदविला.
भगवान श्रीकृष्णाच्या भक्तीने आणि श्रीमद्भागवताच्या पवित्र वाचनाने संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला. मंत्रोच्चार, भक्तिगीते आणि सामूहिक पारायणामुळे सोहळ्याला आध्यात्मिक वातावरण लाभले. भाविकांनी श्रद्धेने भागवताचे पठण करून आध्यात्मिक आनंदाचा अनुभव घेतला.
भागवत पारायणातून श्रद्धा, भक्ती, संस्कार, सदाचार आणि जीवनमूल्यांचा संदेश देण्यात आला. ७०० श्लोकांचे सामूहिक पारायण आणि त्यात ७०१ भाविकांचा सहभाग ही सोहळ्याची विशेष बाब ठरली. शिवबानगरी सेवा केंद्राच्या वतीने आयोजित या उपक्रमाचा उद्देश समाजात आध्यात्मिक विचार, संस्कार आणि सकारात्मक जीवनदृष्टी रुजविणे हा होता. धकाधकीच्या जीवनात अध्यात्माच्या माध्यमातून मानसिक समाधान व सकारात्मक विचारांना चालना मिळावी, यासाठी अशा उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले. सोहळ्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी सेवा केंद्रातील सेवेकरी, स्वयंसेवक आणि कार्यकर्त्यांनी परिश्रम घेतले. भाविकांनी या उपक्रमाचे कौतुक करून भविष्यातही अशा उपक्रमांचे सातत्याने आयोजन करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.