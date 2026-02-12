Chhatrapati Sambhajinagar: शिक्षण क्षेत्रात खळबळ! 12 वीच्या परीक्षेत काॅपी, केंद्र संचालकासह २४ जणांवर गुन्हे, बोर्ड करणार चौकशी..

छत्रपती संभाजीनगर, देवगाव रंगारी: जैतापूर (ता. कन्नड, जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथील राष्ट्रीय उच्च माध्यमिक विद्यालयात बारावीच्या इंग्रजी विषयाच्या पेपरदरम्यान मास कॉपीचा मोठा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर कॉपीला खतपाणी घालणारे केंद्रसंचालक, पर्यवेक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसह २४ जणांविरोधात मंगळवारी (ता.१०) देवगाव रंगारी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. यात सहभागी ३२७ विद्यार्थ्यांची बोर्डाच्या त्रयस्थ समितीकडून चौकशी केली जाणार आहे. दरम्यान, या केंद्रावर शिक्षक आणि कर्मचारीच कॉप्या पुरवीत असल्याचे सीसीटीव्हीतून समोर आले आहे!.Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.जैतापूर येथील केंद्रावर १४ हॉलमध्ये ३३१ विद्यार्थी परीक्षा देत आहेत. पहिल्या पेपरला चार विद्यार्थी गैरहजर होते. या केंद्रावरील बहुतांश विद्यार्थी सीसीटीव्हीसमोर बसूनच कॉपी करीत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. परीक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पंचनामा करण्यात आला..त्यानंतर गटशिक्षणाधिकारी मोहम्मद सबाहत नईमोडीन यांनी देवगाव रंगारी पोलिस ठाण्यात पी. सी. आव्हाळे, आर. के. दरे, पी. ए. लहाने, संजय कडवे, एस. टी. घुले, संतोष भिंगारे, संजय दाभाडे, बी. जे. गायकवाड, बळिराम राठोड, गणेश शेळके, राधा पेरे, नरेश सोनवणे, सचिन सातदिवे, संतोष लिहिणार, भागवत निर्मल, एस. पी. बागूल, ऋषीकेश पाटील, अनंता गाडेकर, प्रशांत धुमाळ, व्ही. एफ. बारवाल, करणसिंग चंदवाडे, दीपक सोनवणे, बाळकृष्ण साळवे, छाया मुंगे या २४ जणांविरोधात फिर्याद दाखल केली आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ मंडळ आणि इतर विशिष्ट गैरप्रकार प्रतिबंध कायदा १९८२ मधील कलम ७ व ८ तसेच भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ३(५) अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक व कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. परीक्षा प्रक्रियेतील जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात गंभीर कसूर केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे..जप्त केल्या उत्तरपत्रिका, या कारवाईची शक्यतासामूहिक कॉपीप्रकरणी ३२७ विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका शिक्षण विभागाच्या भरारी पथकाने जप्त केल्या आहेत. तसेच या सर्व उत्तरपत्रिका बोर्डाकडे तपासणीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत. गैरप्रकारप्रकरणी विभागीय मंडळाने नेमलेली स्वतंत्र त्रयस्थ समिती संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करणार आहे. त्यानुसार, कॉपी प्रकरणाशी संबंधित पर्यवेक्षक, केंद्रसंचालक आणि विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पुढील कारवाई निश्चित केली जाणार आहे. .संबंधित विद्यार्थ्यांचा त्या विषयाचा पेपर रद्द केला जाऊ शकतो किंवा एक ते तीन वर्षापर्यंत परीक्षेला बसण्यास बंदी घातली जाऊ शकते. अशा कारवाईचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यावर होतो. गुणपत्रिकेवर ‘अनुचित प्रकार’ अशी नोंद झाल्यास पुढील शिक्षण, प्रवेश प्रक्रिया आणि स्पर्धा परीक्षांमध्ये अडचणी येऊ शकतात. याशिवाय संबंधित केंद्रप्रमुख, पर्यवेक्षक किंवा शिक्षक दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही विभागीय चौकशी, निलंबन, पोलिसांत गुन्हा किंवा सेवाभंगाची कारवाई होऊ शकते..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...जालन्यात सहा पर्यवेक्षकांचे निलंबन जालना : जिल्ह्यात बारावी परीक्षेतील पहिल्या इंग्रजीच्या पेपरला कॉपीचे प्रकार आढळल्यानंतर शिक्षण विभागाने संबंधित सहा पर्यवेक्षकांवर (शिक्षक) निलंबनाची कारवाई केली आहे. रोहिलागड (ता. अंबड) येथील जांबुवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय, शहागड येथील प्रबोधनकार ठाकरे उच्च माध्यमिक विद्यालय, अंकुशनगर येथील छत्रपती शिवाजी कनिष्ठ महाविद्यालय या परीक्षा केंद्रांवर अंबड उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदारांच्या भरारी पथकाने बारावीच्या इंग्रजी पेपरदरम्यान कारवाई केली. बोर्डाच्या नियमाप्रमाणे सहा विद्यार्थ्यांना ‘रस्टिकेट’ केले. दरम्यान, बारावी परीक्षेत गैरप्रकार टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी कडक कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने माध्यमिक शिक्षण विभागाने परीक्षेत हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवत मंगळवारी (ता. १०) सहा पर्यवेक्षक-शिक्षकांना निलंबित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.