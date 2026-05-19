Chhatrapati Sambhajinagar: सिल्लोडमध्ये एक किलोमीटर वाहनांची रांग ;पंपावर पोलिस तैनात; तुटवड्याच्या अफवांमुळे वाहनधारकांकडून गरजेपेक्षा अधिकचा साठा

सिल्लोड: तालुक्यातील पेट्रोल पंपांवर इंधन खरेदीसाठी तब्बल एक किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्याने कायदा-सुव्यवस्थेसाठी पोलिसांना पाचारण करावे लागले. शहर पोलिस स्थानकाचे पोलिस निरीक्षक शेषराव उदार यांनी पंपावर धाव घेत नागरिकांना रांगेत शिस्तीत इंधन घेण्याचे आवाहन केले..शेतशिवारातील मशागतीमुळे ग्रामीण भागात डिझेल व पेट्रोलची मागणी प्रचंड वाढली आहे. तेथील पुरवठा कोलमडल्याने शहरातील पंपांवर ताण येत आहे. त्यातच इंधन तुटवड्याच्या अफवांमुळे नागरिक गरजेपेक्षा जास्त साठा करत असल्याने पुरवठ्यापेक्षा मागणी वाढून कृत्रिम टंचाई भासत आहे..इंडियन ऑइल पंपाचे चालक मुकुंद अन्वीकर यांनी सांगितले, की 'इंधनाचा पुरवठा सुरळीत आहे, परंतु अफवांमुळे नागरिक साठा करत असल्याने १५ हजार लिटरचा टँकर अवघ्या पाच तासांत संपत आहे..तर अन्य एका चालकाने सांगितले, की कंपन्यांकडून दिवसाला एकच टँकर मिळत असल्याने काही तासांत साठा संपतो व नागरिकांना आल्यापावली परतावे लागत आहे. एकंदरीत, केवळ अफवांमुळेच पंपांवर गर्दी होत असल्याचे चित्र आहे..ट्रॅक्टर मशागतीचे दर कडाडले सोयगाव खरीप हंगाम जवळ आल्याने सोयगाव तालुक्यात शेतीच्या पूर्वतयारीला वेग आला आहे. कमी वेळेत काम होत असल्याने नांगरणी व वखरणीसाठी शेतकरी ट्रॅक्टरला पसंती देत असून, ट्रॅक्टरची मागणी वाढली आहे. मात्र, डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर ३ रुपये ११ पैशांची वाढ झाल्याने ट्रॅक्टर चालकांनीही भाडेवाढ सुरू केली आहे. सध्या तालुक्यात नांगरणीसाठी प्रति एकर सुमारे १,८०० रुपये आकारले जात असून, आगामी काळात ही दरवाढ आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. ऐन खरिपाच्या तोंडावर मशागतीचा खर्च वाढल्याने तालुक्यातील शेतकरी पुन्हा आर्थिक संकटात सापडले आहेत.