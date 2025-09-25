छत्रपती संभाजीनगर

Banking Course Scam: नोकरीचे आमिष, २४ तरुणांना गंडा; बॅंकेत गेल्यानंतर प्रकार उघड; फसवणूक करणारा ऑफिस बंद करून फरार

Online Job Fraud : सोशल मीडियावर बॅंकिंगचा ९० दिवसांचा ऑनलाइन कोर्स केल्यानंतर शंभर टक्के नोकरीच्या आमिषाला २४ जण बळी पडले. प्रत्येक तरुणाकडून ६० ते ७० हजार उकळून भामटे फरार झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
