Banking Course Scam: नोकरीचे आमिष, २४ तरुणांना गंडा; बॅंकेत गेल्यानंतर प्रकार उघड; फसवणूक करणारा ऑफिस बंद करून फरार

छत्रपती संभाजीनगर : सोशल मीडियावर बॅंकिंगचा ९० दिवसांचा ऑनलाइन कोर्स केल्यानंतर शंभर टक्के नोकरीच्या आमिषाला २४ जण बळी पडले. प्रत्येक तरुणाकडून ६० ते ७० हजार उकळून भामटे फरार झाले..प्रशिक्षण घेणाऱ्या तरुणाला ओटीपी आल्याने हा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी तिघांविरोधात जवाहरनगर पोलिसांत गुन्हा नोंद झाला. ही घटना तीन फेब्रुवारी ते २३ सप्टेंबदरम्यान चेतक घोडा परिसरात घडली. सुदेश आंबीनाथ पाटील (रा. चेतक घोडा, जवाहरनगर), एचआर मॅनेजर (एक बॅंक मुंबई), वसंत बापट (रा. अहिल्यानगर) अशी आरोपींची नावे आहेत..सौरव संजय नरवडे (२५, रा. जुनी मुकुंदवाडी) याने दिलेल्या तक्रारीनुसार, तो खासगी नोकरी करतो. दरम्यान, सौरवने सोशल मीडियावर फेब्रुवारी महिन्यात नॅशनल अकॅडमी ऑफ बॅंकिंग या नावाने जाहिरात पाहिली. त्यात ९० दिवसांचा ऑनलाइन कोर्स केल्यानंतर बॅंकिंग क्षेत्रात क्रेडिट विभागात १०० टक्के नोकरीची हमी, असे नमूद होते. सौरवने जाहिरातीच्या पत्त्यावर जाऊन चौकशी केली. आरोपी सुदेश याने सौरवला १०० टक्के बॅंकिग क्षेत्रात क्रेडिट विभागात प्रतिमहिना २५ ते ३५ हजार रुपयांची नोकरीचे आमिष दिले. .उर्वरित माहिती काउन्सिलर तरुणीने दिली. नऊ दिवसांच्या बॅंकिंग कोर्ससाठी ३५ हजार रुपये शुल्क भरावे लागेल असे सांगितले. शैक्षणिक व इतर कागदपत्रांवर स्वाक्षऱ्या घेतल्या. १४ फेब्रुवारीला व सात एप्रिलला प्रत्येकी साडेसात हजार रुपये घेऊन सौरव फिर्यादीला सांगितले की, निराला बाजार, शिवाजीनगर, मोंढा नाका, खंडी टॉवर येथे असिस्टंट क्रेडिट मॅनेजर म्हणून निवड झाली आहे. जी शाखा जवळ पडेल ती सांग, तुझे नियुक्तिपत्र काढण्यास सांगतो. त्यासाठी उर्वरित शुल्क भरण्याचे सांगितले. त्यावरून फिर्यादीने ३० जूनला ३५ हजार रुपये, तीन जुलैला २० हजार असे एकूण ७० हजार रुपये दिले. पुढच्या १५ दिवसांत बॅंकेतर्फे व्हेरिफिकेशन होईल, त्यानंतर १० दिवसांनी जॉइन करावे लागेल, असे सांगण्यात आले.....अन् घरी आला बॅंकेचा माणूस७० हजार रुपये दिल्यानंतर नऊ दिवसांनी सौरवला एम.के. साबळे नावाच्या व्यक्तीचा फोन आला, ‘तुमची निवड झाली असून व्हेरिफिकेशनसाठी आलो आहे. पडताळणी करण्याचे सांगत त्या व्यक्तीने आधार कार्ड, लाइट बिल घेत सौरवचा घरासमोर एक फोटो घेतला. त्यानंतर १५ दिवसांत ई-मेलवर कन्फर्मेशन लेटर मिळेल, असे सांगितले..ओटीपीमुळे फुटले बिंग१५ जुलैला फिर्यादीला मेलवर ओटीपी आला. तेव्हा त्याला शंका आली. त्याने खंडी टॉवर जालना येथे बॅंकेत जाऊन चौकशी केली असता, बॅंकेच्या अधिकाऱ्याने असे होत नसते, असे सांगताच फिर्यादी सौरवच्या पायाखालची वाळूच सरकली. आपली फसवणूक झाल्याचे त्याच्या लक्षात आले..सुदेशने काढला पळफिर्यादी सौरवने तत्काळ शहरातील चेतक घोडा परिसरातील संबंधित कार्यालय गाठले असता, तो ऑफिसला टाळे ठोकून फरार झाल्याचे समोर आले. त्याच्या मोबाइलवर वारंवार संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता, तोही बंद होता..Phone Scam Sangli : फोन आला, वृद्ध घाबरले; सांगलीच्या दोघांना बेकायदेशीर व्यवहाराची भीती घालून ३७ लाखांना लावला चुना.महिनाभरानंतर पोलिसांकडून दखलहा प्रकार समोर आल्यानंतर फिर्यादीने एकत्रित मिळून पोलिस आयुक्तालयात २४ जणांकडून प्रत्येकी ६० ते ७० हजार रुपये घेत १५ लाखांची फसवणूक झाल्याचा अर्ज दिला होता. परंतु, तो इनवर्डमध्येच पडून राहिला. त्यावर पोलिस आयुक्तालय; तसेच जवाहरनगर पोलिसांकडून तत्काळ दखल घेतली असती, तर महिना वाया गेला नसता, अशी खंत फसवणूक झालेल्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केली. याप्रकरणी तपास पोलिस उपनिरीक्षक मारुती खिल्लारे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.