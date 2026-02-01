Sunetra Pawar Deputy CM: धाराशिवची लेक ठरली पहिली उपमुख्यमंत्री; सुनेत्रा पवार यांच्या शपथविधीनंतर नागरिकांच्या भावना

धाराशिव/ तेर: जिल्ह्याची लेक सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. जिल्ह्यासाठी शनिवारचा दिवस अत्यंत ऐतिहासिक ठरला आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या राजकारणात आज एका नवीन अध्यायाची सुरवात झाली आहे. धाराशिव जिल्ह्याची लेक आणि ज्येष्ठ नेते डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्या भगिनी सुनेत्रा पवार यांनी महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून शनिवारी (ता. ३१) पद आणि गोपनीयतेची शपथ घेतली. जिल्ह्याला स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच राज्याच्या मंत्रिमंडळात एवढ्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या पदावर काम करण्याची संधी यानिमित्त मिळाली आहे..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.सुनेत्रा पवार यांचा जन्म धाराशिव जिल्ह्यातील तेर येथील पाटील कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील बाजीराव पाटील. भाऊ माजी मंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी जिल्ह्याच्या राजकारणात दीर्घकाळ प्रभाव गाजवला आहे. सुनेत्रा पवार यांचा जन्म तेर येथे झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण तेर येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत आणि माध्यमिक शिक्षण तेर येथील महाराष्ट्र संत विद्यालयात झाले. पदवीपर्यंतचे शिक्षण छत्रपती संभाजीनगर येथील एस.बी. आर्ट ॲण्ड कॉमर्स कॉलेजमध्ये पूर्ण केले..डिसेंबर १९८५ मध्ये सुनेत्रा यांचा विवाह अजित पवार यांच्याशी झाला. लग्नानंतर त्या बारामतीच्या पवार कुटुंबात गेल्या असल्या, तरी त्यांचे माहेर असलेल्या धाराशिवशी त्यांचे नाते नेहमीच घट्ट राहिले आहे. अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर निर्माण झालेली राजकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुनेत्रा पवार यांच्यावर ही मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. मुंबईतील एका साध्या समारंभात त्यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. बारामतीची सून असल्या तरी त्यांनी आपल्या माहेरच्या लोकांशी आणि धाराशिवच्या मातीशी असलेले नाते नेहमीच जपले आहे..महाराष्ट्र राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून तेरच्या कन्या सुनेत्रा पवार झाल्या ही तेर गावासाठी मोठी बाब आहे. सुनेत्रा पवार या अत्यंत अभ्यासू आहेत. त्या अजित पवार यांचे नाव उंचावतील याची खात्री आहे.-गोरख माळी, तेर.Chhatrapati Sambhajinagar Crime:‘मोस्ट वाँटेड’ ब्रोकर राजू जाधव जेरबंद; बनावट महिलांना उभे करून ७० लाखांचा जमीन गैरव्यवहार!.राज्याच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवार यांनी शपथ घेतल्यावर तेरचा मान व शान उंचावली आहे.-जयदेवी शिराळ, माजी उपसरपंच, तेर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.