Chh. Sambhajinager: बीबीएचे १५, एमसीएचे ९६ टक्के प्रवेश; पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी प्रवेशाला चांगला प्रतिसाद

छत्रपती संभाजीनगर : तंत्रशिक्षण विभागाअंतर्गत असलेल्या १० अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सीईटी सेलमार्फत पूर्ण झाली आहे. त्यात मराठवाड्यातील २३१ संस्थेत ४७ हजार १५७ पैकी ३२ हजार ५८५ प्रवेश निश्चित झाले आहेत..यापैकी बीबीएचे केवळ १५.७२ टक्केच, तर एमसीएच्या तब्बल ९६ टक्के जागांवर प्रवेश झाले. फार्मसीची प्रवेश प्रक्रिया अजून सुरू आहे, अशी माहिती तंत्रशिक्षण सहसंचालक डॉ. किरण लाढाणे यांनी दिली..महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा अर्थात सीईटी सेलद्वारे परीक्षा लवकर होऊन लवकर निकाल जाहीर झाले. मात्र, संस्थांची मान्यता, व वेळापत्रकाच्या गोंधळामुळे यंदा प्रवेश प्रक्रिया ऑक्टोबरअखेरपर्यंत चालली; तर फार्मसीचे प्रवेश अजूनही सुरू आहेत..बीबीए, बीसीए, बीसीएस प्रवेश सीईटीद्वारे घेतले जात आहेत. यंदा संस्था वाढल्या त्याप्रमाणे प्रवेश क्षमताही वाढली. दोन वेळा सीईटी झाली. तरीदेखील बीबीए, बीसीएच्या प्रवेशाचा टक्का वाढलेला नाही..यंदा बीबीएसाठी ३४ संस्थांतील ३ हजार १६० जागांपैकी ४९७ जागांवरच प्रवेश झाले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एमसीएच्या ६ संस्था वाढून २६ संस्थेत २ हजार ४०० जागांसाठी राबवण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत २ हजार ३२४ प्रवेश झाले..