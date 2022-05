By

पाचोड (जि.औरंगाबाद) : भरधाव वेगात दुचाकीने पैठणवरून गावाकडे येताना रस्त्यावरील अंतरदर्शक दगडास दुचाकी धडकून एक जण जागीच ठार झाल्याची घटना बुधवारी (ता.१८) सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास पाचोड-पैठण (Paithan) रस्तावरील हर्षी (ता.पैठण) शिवारात घडली. छगन यशवंत चोरमारे (वय ५५, रा.थेरगाव, ता.पैठण) असे अपघातात ठार झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. यासंबंधी अधिक माहीती अशी, थेरगाव येथील छगन चोरमारे हे लग्नानिमित्त दुचाकीने पैठण येथे गेले होते. तेथील लग्न आटोपून सायंकाळी सहा वाजेच्या सुमारास भरधाव वेगात दुचाकीने (एमएच २० सीके १०९३) गावाकडे येत असताना त्याचे अचानक हर्षी शिवारात दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले व दुचाकी रस्त्याच्या कडेला लावण्यात झालेल्या अंतरदर्शक दगडाला जाऊन धडकल्याने छगन चोरमारे यांच्या डोक्याला जबर मार लागला व त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. (Two Wheeler Rider Died In Paithan Taluka Of Aurangabad)

अपघातानंतर शेतात काम करणाऱ्या नागरिकांनी हे अपघात पाहुन घटनास्थळी धाव घेऊन थेरगाव येथील ग्रामस्थांना माहिती दिली. ही माहिती मिळताच थेरगावसह पंचक्रोशीतील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर पोलिसांना पाचोड पोलिसही घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांसह नागरिकांनी रस्त्याने धावणारे वाहने थांबवून मृतदेह पाचोडच्या ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यासंबंधी विनंती केली. मात्र कोणीच मदतीचा हात दिला नाही. जवळपास दीड तास मृतदेह घटनास्थळी पडून होता. (Aurangabad)

अखेर गावातील एका व्यक्तीने वाहन आणून मृतदेह पाचोड येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेला असता वैद्यकिय अधिकारी डॉ. बाबासाहेब घुगे यांनी छगन चोरमारे यास मृत घोषीत केले. उत्तरणीय तपासणी करुन मृतदेह नातेवाईकाच्या ताब्यात देण्यात आले. या घटनेची पाचोड पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक गणेश सुरवसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाचोड पोलिस करीत आहेत.