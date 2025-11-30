छत्रपती संभाजीनगर

Vaijapur Election : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे वैजापूर शहरातील "त्या" दोन जागेवरील निवडणूक लांबणीवर; २ ऐवजी २० डिसेंबरला मतदान!

Maharashtra Election Update : वैजापूर नगरपरिषद निवडणुकीतील दोन जागांवरील मतदान न्यायालयीन निकालानंतर निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलले आहे. आता या दोन्ही प्रभागांत मतदान 20 डिसेंबर रोजी होणार आहे.
वैजापूर : निवडणूक आयोगाने शनिवारी दिलेल्या सुचनेमुळे शहरातील "त्या" दोन जागांवरील निवडणुकीला तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे. त्या दोन जागेसाठी 2 डिसेंबर ऐवजी आता 20 डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. दरम्यान नव्या प्रक्रियेत उमेदवारांना अर्ज माघारी घेण्याची संधी देण्यात आली आहे. वैजापूर नगर परिषद निवडणुकीच्या छाननीत शहरातील प्रभाग 1 अ मधील सुमैय्या परवीन सोहेल बक्ष व प्रभाग दोन ब मधील संदीप बोर्डे यांच्या अर्जावर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी हरकत घेतली होती. मात्र निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी ती अमान्य करत या दोघांचे अर्ज वैध ठरवले होते.

