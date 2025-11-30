Vaijapur Election : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयामुळे वैजापूर शहरातील "त्या" दोन जागेवरील निवडणूक लांबणीवर; २ ऐवजी २० डिसेंबरला मतदान!

वैजापूर : निवडणूक आयोगाने शनिवारी दिलेल्या सुचनेमुळे शहरातील "त्या" दोन जागांवरील निवडणुकीला तात्पुरती स्थगिती मिळाली आहे. त्या दोन जागेसाठी 2 डिसेंबर ऐवजी आता 20 डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. दरम्यान नव्या प्रक्रियेत उमेदवारांना अर्ज माघारी घेण्याची संधी देण्यात आली आहे. वैजापूर नगर परिषद निवडणुकीच्या छाननीत शहरातील प्रभाग 1 अ मधील सुमैय्या परवीन सोहेल बक्ष व प्रभाग दोन ब मधील संदीप बोर्डे यांच्या अर्जावर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांनी हरकत घेतली होती. मात्र निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी ती अमान्य करत या दोघांचे अर्ज वैध ठरवले होते. .निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या निर्णयाला अनुक्रमे मसिरा परवीन मोहम्मद अशपाक व विशाल संचेती या उमेदवारांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी न्यायालयाने सुमैय्या बक्ष यांच्याविरोधातील हरकत फेटाळून लावत त्यांचा अर्ज वैध ठरविला. तर दुसऱ्या प्रकरणात बोर्डे यांची उमेदवारी अर्ज अवैध असल्याचा निर्णय मंगळवारी ( २५ ) दिला होता. दरम्यान न्यायालयीन अपिल दाखल झालेल्या ठिकाणी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आयोगाने काढलेल्या आदेशात म्हंटले आहे की जिल्हा न्यायालयात दाखल याचिकांचा निकाल 22 नोव्हेंबरनंतर म्हणजेच 23 नोव्हेंबर किंवा तद्दनंतर देण्यात आला आहे. .Mangalwedha Nagarparishad Election : अखेर मंगळवेढा नगरपरिषद निवडणूक नव्याने जाहीर; मतदान २० तर मतमोजणी २१ डिसेंबरला.अशा जागेची निवडणूक घेण्यात येवू नये. येथील दोन्ही जागेचे निकाल न्यायालयाने मंगळवारी 25 नोव्हेंबरला दिले आहे. त्यामुळे प्रभाग 1 अ व प्रभाग दोन ब या दोन्ही जागेची निवडणुक सुधारित कार्यक्रमानुसार होणार आहे. या दोन्ही जागेसाठी 3 डिसेंबरऐवजी 20 डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्यामुळे या प्रभागातील मतदार 3 डिसेंबर रोजी दोनच मतदान करू शकणार आहे. तर तिसरे मतदान 20 डिसेंबर रोजी करावे लागणार आहे. आयोगाने सुधारित कार्यक्रमात इच्छुक उमेदवाराला 10 डिसेंबर रोजी दुपारी तीन वाजेपर्यंत अर्ज माघारी घेण्याची संधी दिली आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.