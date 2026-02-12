Chhatrapati Sambhajinagar: वैष्णवीने अनुभवला माणुसकीचा ‘पदस्पर्श’; कृत्रिम पायासाठी एकवटली शाळा अन् सोबतीला गावही, दुर्घटनेत गमावला हाेता पाय!

छत्रपती संभाजीनगर: असं म्हणतात ‘गाव करील ते राव न करील’. या म्हणीचा प्रत्यय वैजापूरच्या वैष्णवीला आला. घरी अठरा विश्वे दारिद्र्य. त्यात खुब्यापासूनच पाय नसल्याने कृत्रिम पायाचा खर्च उचलणेही दुरापास्तच. शाळेने अन् गावाने ठरविलं अन् तिच्या आधुनिक कृत्रिम पायासाठी केलेली धडपड कामी आली. तिला कृत्रिम पाय बसविला अन् ती त्याच पायावर शाळेत गेली. वैष्णवी नवनाथ मापारी असे त्या मुलीचे नाव असून ती दहावीत शिकते. तिच्या पायाचा जवळपास अडीच लाख रुपयांचा खर्च शाळा, गावाने केला..वैजापूरातील कैलास पाटील माध्यमिक विद्यालयात शिकणाऱ्या १६ वर्षीय वैष्णवीच्या आयुष्यात एक दुर्घटना घडली. त्यात तिचा डावा पाय कमरेपासून काढावा लागला. पुढे या मुलीला एका पायाने अक्षरशः उड्या मारत जगणे पत्करावे लागले. शिक्षक बाबासाहेब जगताप यांनी यात लक्ष घातले असता, डॉक्टरांच्या चर्चेअंती शरीराच्या संतुलनाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी कृत्रिम पाय बसविणे हा उपाय असल्याचे समोर आले. विंग्ज ऑर्थो या मुंबईच्या संस्थेने वैष्णवीसाठी विशेष पाय बनविण्याची तयारी दाखविली. त्यासाठी २ लाख ४० हजार रुपयेइतका खर्च होता..\rदरम्यान, जिल्हाभरात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत दशसूत्री महिला सक्षमीकरण संवाद कार्यशाळा पार पडली होती. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी गावच्या लेकरासाठी गावानेच पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करत वर्गणी जमा केली. त्यानंतर शिक्षकाकडे गावकऱ्यांकडून मदतीचा ओघ सुरू झाला. .एक ते २७ जानेवारीदरम्यान पाय बसविल्यानंतर वैष्णवी अखेर नऊ फेब्रुवारी रोजी स्वतःच्या पायाने चालत शाळेत गेली. त्यानंतर सर्वजण जिल्हाधिकारी स्वामी यांना भेटण्यासाठी शहरात आले होते. वैष्णवीला स्वतःच्या पायावर उभे केल्याचे मनस्वी समाधान असल्याचे जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी यावेळी सांगितलेे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.