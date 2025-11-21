छत्रपती संभाजीनगर

Land Scam: लाचखोर खिरोळकर याने तीन कोटींचा बुडविला महसूल; तब्बल ८० हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनींचा वर्ग बदलल्याचा अहवालात ठपका

Vinod Khirolekar Land Scam Uncovered: खिरोळकरने गायरान जमिनी वर्ग बदलून ३ कोटींचा महसूल बुडवला. ८० हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीची गैरकायदा वर्गवाढ. अधिकार्‍यांच्या चौकशी अहवालात लाचखोरीचा कारनामा उघड झाला.
Land Scam

Land Scam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : सरकारी गायरान वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करून देण्यासाठी पाच लाखांच्या लाचप्रकरणात तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर आणि महसूल सहायक दिलीप त्रिभुवन यांना अटक झाली होती. मे २०२५ मध्ये खिरोळकरचे निलंबन झाले.

Loading content, please wait...
scam
Corruption
Lands
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com