Land Scam: लाचखोर खिरोळकर याने तीन कोटींचा बुडविला महसूल; तब्बल ८० हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनींचा वर्ग बदलल्याचा अहवालात ठपका

छत्रपती संभाजीनगर : सरकारी गायरान वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये रूपांतरित करून देण्यासाठी पाच लाखांच्या लाचप्रकरणात तत्कालीन निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर आणि महसूल सहायक दिलीप त्रिभुवन यांना अटक झाली होती. मे २०२५ मध्ये खिरोळकरचे निलंबन झाले..त्याच्या १५ महिन्यांतील कारभाराच्या चौकशीसाठी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केला. यामध्ये खिरोळकरने तब्बल तीन कोटी रुपयांचा महसूल बुडविल्याचा ठपका ठेवण्यात आला..खिरोळकरने ८० हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनींचा वर्ग बदलल्याचा कारनामा या अहवालात समोर आला आहे. जमिनी विक्रीसाठी परवानगी देताना शासनाचा तब्बल तीन कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याचेही अहवालात नमूद आहे. .खिरोळकरच्या काळात बिडकीन परिसरातील डीएमआयसीसाठी संपादित केलेल्या विविध गटांतील सरकारी जमिनींचे खरेदीखत अधिकृत करून दिल्याचे, तसेच याच भागातील ८० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन नियमित केल्याचा निर्णय घेतल्याचे उघड झाले. महत्त्वाचे म्हणजे यात अनेक न्यायालयीन प्रकरणांचा विचारच झाला नसल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. आता जिल्हाधिकारी स्वामी यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..१८०० कोटींचा जमीन घोटाळा, गुन्हा दाखल झालेले तिघे कोण? पार्थ पवारांवर गुन्हा का नाही? वाचा A to Z.असे आहे प्रकरण?तीसगाव येथील एका प्रकरणात गायरान जमिनी वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये करून देण्यासाठी पाच लाखांची लाच मागितल्याच्या प्रकरणात खिरोळकरसह महसूल सहायक त्रिभुवन याला २७ मे रोजी अटक झाली होती. त्यानंतर शासनाने खिरोळकरने घेतलेल्या निर्णयाची, कारभाराची चौकशी सुरू केली. यासाठी अपर जिल्हाधिकारी संभाजीराव अडकुने यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. चौकशीदरम्यान खिरोळकरने जिल्हाभरातील अनेक जमिनी वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये केल्याचे समोर आले. गायरान विनापरवानगी खरेदीखत नियमानुकूल केल्याचेही म्हटले आहे..