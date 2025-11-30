छत्रपती संभाजीनगर

Bajajnagar Crime : किरकोळ वादातून कामगाराचा खून; आरोपीला अटक

कंपनीतील मित्रांसोबत किरकोळ वादातून झालेल्या हाणामारीत कामगाराचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली.
Crime
CrimeSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बजाजनगर - कंपनीतील मित्रांसोबत किरकोळ वादातून झालेल्या हाणामारीत कामगाराचा मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी रात्री पावणेदहाच्या सुमारास घडली. चंद्रमणी साहेबराव कांबळे (वय ३०, रा. आडूळ, ता. औंढा नागनाथ, जि. हिंगोली, सध्या रा. कृष्णानगर, रांजणगाव) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी आरोपी लक्ष्मण वाडेकर यास पोलिसांनी अटक केली आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
worker
Arrested
Accused
Dispute
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com