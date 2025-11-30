Bajajnagar Crime : किरकोळ वादातून कामगाराचा खून; आरोपीला अटक

बजाजनगर - कंपनीतील मित्रांसोबत किरकोळ वादातून झालेल्या हाणामारीत कामगाराचा मृत्यू झाल्याची घटना शुक्रवारी रात्री पावणेदहाच्या सुमारास घडली. चंद्रमणी साहेबराव कांबळे (वय ३०, रा. आडूळ, ता. औंढा नागनाथ, जि. हिंगोली, सध्या रा. कृष्णानगर, रांजणगाव) असे मृताचे नाव आहे. या प्रकरणी आरोपी लक्ष्मण वाडेकर यास पोलिसांनी अटक केली आहे..साहिल ऑटो कंपनीत चंद्रमणी कांबळे ड्रायव्हर म्हणून काम करत होते. दिवसभराचे काम आटोपल्यानंतर ते रात्री कंपनीतील मित्र लक्ष्मण ज्ञानेश्वर वाडेकरसोबत घरी आले. त्यानंतर कंपनीतील दोन अन्य सहकाऱ्यांसोबत वाळूज एमआयडीसीतील यूपी ढाब्यावर गेले. ढाब्यावरून चौघेही मोटारसायकलवरून साहिल ऑटो कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर आले..यावेळी चंद्रमणी आणि लक्ष्मण वाडेकर यांच्यात किरकोळ कारणावरून वाद झाला. वादाच्या भरात लक्ष्मणने चंद्रमणी यांना जोराने ढकलले. यात ते मागे पडून कंपनीसमोरील लोखंडी अँगल प्लेटवर त्यांचे डोके आपटले. यात त्यांना गंभीर दुखापत झाली..हे पाहून लक्ष्मण वाडेकर पळून गेला. उर्वरित सहकाऱ्यांनी चंद्रमणी कांबळे यांना व्हॅली हॉस्पिटलमध्ये हलविले, मात्र डॉक्टरांनी तपासून त्यांना मृत घोषित केले. घटनेनंतर तत्काळ कारवाई करत एमआयडीसी वाळूज पोलिसांनी आरोपी लक्ष्मण वाडेकर याला शोधून अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.