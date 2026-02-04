Golwadi Accident: तरुणाने फोडला टाहो! आई, ये आई बघ ऽऽ डोळे झाकू नको गं..; गोलवाडीजवळील अपघातात दोघे ठार, पिकअप व्हॅनला रिक्षाची धडक..

बजाजनगर: आई बसलेल्या रिक्षाच्या मागे-मागे दुचाकीने मुलगा येत होता. रस्त्यात पंक्चर झाल्याने उभ्या केलेल्या पिकअप व्हॅनला मागून भरधाव वेगात निघालेली रिक्षा धडकली. रिक्षातील चौघे गंभीर जखमी झाले. मागून येणाऱ्या मुलाने आईला मांडीवर घेतले. ‘आई, ये आई गंऽऽ ऊठ ना, डोळे झाकू नको गंऽऽ असे रडत रडत तो धीर देत होता. सोबतच येणाऱ्या-जाणाऱ्या प्रत्येक वाहनधारकासमोर ‘थांबा, यांना दवाखान्यात न्या’, अशी याचनाही करत होता. परंतु, कुणीही थांबले नाही. रुग्णवाहिकाही तासाभराने आली. या घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला, तर दोघे जखमी झाले. ही घटना अहिल्यानगर रोडवरील गोलवाडी परिसरात मंगळवारी (ता.तीन) मध्यरात्रीनंतर तीनच्या सुमारास घडली..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...छावणी पोलिसांच्या माहितीनुसार रिक्षाचालक रईस हासीम शेख (वय ३६, रा. रांजणगाव), रुख्मिणी कचरू येणगे (४५, रा. शेणपुंजी, रांजणगाव; मूळ रा. ममदाबाद, जि. जालना) अशी मृतांची नावे आहेत, तर शीतल दामोदर मोरे (२४, रा. अहमदपूर, जि. लातूर), पायल राजू वरदे (वय १९, रा. नाशिक) अशी गंभीर जखमींची नावे आहेत..अहिल्यानगर रस्त्यावरील गोलवाडी फाट्याजवळ भुसा भरलेला पिकअप पंक्चर झाल्याने भर रस्त्यात उभा होता. या पिकअपला कोणतेही रिफ्लेक्टर, पार्किंग लाइट, इंडिकेटर नव्हते. जवळ कुणी व्यक्तीही नव्हती. रिक्षाचालकाला अंदाज आला नसल्याने रिक्षा पिकअपला धडकली..या अपघातात रिक्षाच्या समोरील भागाचा अक्षरशः चुराडा झाला. ही धडक इतकी भीषण होती, की चालक रईस हे स्टिअरिंग आणि पत्र्यात अडकले. अग्निशमन दलाने रिक्षाचा पत्रा आणि हँडल कापून त्यांना बाहेर काढले. पण, त्यांचे प्राण वाचू शकले नाहीत..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.उपचारासाठी गेल्या होत्या शहरातरिक्षात रुख्मिणी येणगे याही होत्या. रुख्मिणी बारा वर्षांपासून रांजणगावात राहतात. सोमवारी रात्री अचानक छातीत दुखू लागल्याने त्यांना मुलगा गणेश याने घाटी रुग्णालयात दाखल केले होते. उपचार केल्यानंतर मुलाने रुक्खिणी यांना रिक्षात बसविले, रिक्षात इतर दोन महिला होत्या. तर रिक्षाच्या मागे मुलगा गणेश दुचाकीवर येत होता. आईचा अपघात झालेला पाहून त्याने तिला धीर दिला. पण, डोळ्यादेखत आई गतप्राण झाल्याचे बघून त्याने टाहो फोडला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.