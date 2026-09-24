Fire Accident: तीन दुकाने खाक, तीन शेळ्या दगावल्या; अग्निशमन दलाचा विस्कळित कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर

बीड: शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात बुधवारी पहाटे साडेतीनच्या सुमारास भीषण आग लागली. या अचानक लागलेल्या आगीत तीन दुकाने संपूर्णपणे भस्मसात झाली असून, दुकानामागे बांधलेल्या तीन शेळ्यांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे. या दुर्घटनेत व्यापाऱ्यांचे लाखो रुपयांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले..बिंदूसरा नदीकाठच्या एका दुकानाला लागलेल्या या आगीने पाहता पाहता रौद्ररूप धारण केले. यात शेजारील फळांचे गोडाऊन, भंगारचे दुकान आणि वडापावचे हॉटेल जळून खाक झाले. आगीच्या प्रचंड तीव्रतेमुळे हॉटेलमधील फ्रीज, फळांचा साठा आणि प्लास्टिकचे साहित्य जळाले. नागरिकांनी त्वरित धाव घेत खासगी टँकरच्या मदतीने आग आटोक्यात आणली..या दुर्घटनेत नगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाचा बेजबाबदारपणा पुन्हा चव्हाट्यावर आला. माहिती मिळताच आलेली पहिली गाडी घटनास्थळी पोहोचली, पण ऐनवेळी तिचा वॉटर पंपच सुरू झाला नाही. घाईघाईने दुसरी गाडी बोलावली, तर तिचे थेट डिझेलच संपले! आपत्कालीन प्रसंगी दोन्ही वाहने निकामी ठरल्याने आगीने भयानक रूप धारण केले. या हलगर्जीपणामुळे नागरिकांमधून प्रशासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरणयाबाबत अग्निशमन अधिकारी किशोर जाधव यांनी सांगितले की, आमचे पथक अवघ्या सात मिनिटांत पोहोचले. आगीची तीव्रता जास्त असल्याने चार गाड्या पाणी मारण्यात आले. मात्र, यादरम्यान एका गाडीच्या स्टार्टरमध्ये अचानक तांत्रिक अडचण निर्माण झाली. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पालिकेचे अतिरिक्त टँकर मागवून आम्ही पूर्ण ताकदीने आग आटोक्यात आणली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.