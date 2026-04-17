Beed News: वैध कनेक्शन असेल तर केवायसीसाठी; गॅस एजन्सीत जायची गरजच नाही!

बीड: तुमच्याकडे गॅसचे वैध कनेक्शन आहे का? मग केवायसीसाठी कुठल्याही कंपनीच्या गॅस एजन्सीत जायची गरज नाही. अगदी काही मिनिटांमध्ये आणि तेही घरबसल्या तुम्ही ई-केवायसी करू शकता. विशेष म्हणजे, यासाठी तुम्हाला कुठलाही खर्च लागत नाही. त्यामुळे कोणताही एजन्सीधारक एजन्सीत येण्याची सक्ती करीत असेल तर ग्राहकांनी त्याविरोधात आवाज उठवायला हवा, असे आवाहन इंधन तेल कंपन्यांनी केले आहे..शहरात आधीच गॅस पुरवठ्याबाबत अनियमितता असल्याने नागरिकांना सिलिंडरसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अशातच केवायसी सक्तीमुळे अनेकांचे बुकिंग असूनही सिलिंडर मिळत नसल्याचे प्रकार घडत आहेत. परिणामी ग्राहकांना एजन्सी कार्यालयांकडे धाव घ्यावी लागत असून भर उन्हात रांगा लागल्याचे चित्र आहे.एजन्सीकडून केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याचे आवाहन केले जात आहे. आधार कार्ड, ओळखपत्र व इतर आवश्यक कागदपत्रांसह ग्राहकांनी लवकरात लवकर केवायसी पूर्ण करावे, अन्यथा गॅस वितरण होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, यासाठी एजन्सीवर जावेच लागते, असे काही नाही. शिवाय केवायसी नसेल तरीही त्या वेळेपुरते सिलिंडर देणे एजन्सी टाळू शकत नाही, असेही कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.."शहरातील भारत गॅसच्या ७५ टक्के ग्राहकांनी केवायसी करून घेतली आहे. त्यामुळे बहुतांश ग्राहकांना त्याचा त्रास होत नाही. पण ज्यांची केवायसी नाही, त्यांना गॅस देऊच नये, असे स्पष्ट पण तोंडी आदेश कंपनीकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ज्यांची केवायसी बाकी आहे, त्यांनी ती करून घ्यावी. सध्या केवायसी करणाऱ्यांची एजन्सीसमोर गर्दी होत आहे."- मंगेश आस्वार,गॅस एजन्सीचालक"केवायसी करणे गरजेचे आहे. ज्यांनी केवायसी केली नाही, त्यांनी करून घ्यावी. तसे त्यांचे सिलिंडर थांबवण्यात येत नाही. ग्राहकाचा मृत्यू झालेला असल्यास त्यांनी वारस प्रमाणपत्र जमा करून त्यांचे सिलिंडर वारसाच्या नावे करता येते. त्यासाठी आवश्यक दस्तऐवज देऊन सिलिंडर मिळते."- नितीन बजाज,नोडल अधिकारी, बीपीसीएल.या आहेत पद्धतीपहिली पद्धत : तुमच्या नावावर गॅस कनेक्शन आहे, मोबाईल नंबर जोडलेला आहे, अशावेळी एजन्सीत जायची गरज नाही. संबंधित कंपनीचे ॲप डाऊनलोड करून घरबसल्या ई-केवायसी करू शकता. ही प्रक्रिया वैध आहे.दुसरी पद्धत : ज्याच्या नावावर गॅस कनेक्शन आहे, त्याचा मृत्यू झाल्यास हे कनेक्शन वारसाच्या नावावर होऊ शकते. त्यासाठी मात्र एजन्सीत जाऊन कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. त्यानंतर ते कनेक्शन वारसाच्या नावावर होते. यात केवायसी अंतर्भूत आहे.तिसरी पद्धत : एखाद्याला अगदीच काहीही कळत नसेल किंवा ऑनलाइन करणे जमत नसेल तर घरी सिलिंडर पोचवायला येणाऱ्या डिलिव्हरी बॉयकडूनही ते करून घेता येऊ शकते. गॅस कंपन्यांच्या डिलिव्हरी बॉयच्या मोबाइलमध्ये कंपन्यांनी ॲप दिले असून त्यावर केवायसी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. पण अनेकदा ज्यांच्या नावावर सिलिंडर आहे, ते त्यावेळी घरात नसले तर केवायसी करता येत नाही. वेगळी काही अडचण असेल तरच एजन्सीत जायची गरज पडते. १ हजार किमी पल्ल्याचे अत्याधुनिक क्षेपणास्त्र तैनात; पूर्व चीन समुद्रात वाढली सामरिक अस्वस्थता.ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास गॅसचेवारसाकडे करता येते हस्तांतरणबीडः घरगुती गॅस कनेक्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचे कनेक्शन बंद पडू नये आणि कुटुंबाला अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी इंधन तेल कंपन्यांकडून वारसांना कनेक्शन हस्तांतरित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी वारस प्रमाणपत्रासह आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यास संबंधित गॅस कनेक्शन नातेवाइकांच्या नावावर करण्यात येते. यात ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य किंवा कायदेशीर वारसाने संबंधित गॅस एजन्सीकडे अर्ज करावा लागतो. या अर्जासोबत वारस प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असते. काही प्रकरणांमध्ये इतर वारसांचे 'नो ऑब्जेक्शन' (एनओसी)देखील घ्यावे लागते. सर्व कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर गॅस कंपनीकडून कनेक्शन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. यासाठी काही वेळ लागतो. पण ही कामे एजन्सीकडून होत असतात..का महत्त्वाची आहे ही प्रक्रिया?गॅस कनेक्शन दैनंदिन जीवनातील अत्यावश्यक घटक असल्याने, ग्राहकाच्या मृत्यूनंतर ते बंद पडल्यास कुटुंबाला अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे वेळेत हस्तांतरण केल्यास गॅसपुरवठा सुरळीत राहतो. तसेच, भविष्यातील कोणत्याही कायदेशीर अडचणी टाळण्यासाठीही ही प्रक्रिया महत्त्वाची ठरते. स्थानिक गॅस एजन्सीकडून या प्रक्रियेबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले जाते. काही कंपन्यांनी ऑनलाइन सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या आहेत, ज्यामुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी झाली आहे.अडचण येत नाहीमृत्यू झालेल्या ग्राहकाच्या गॅस कनेक्शनचे वारसाच्या नावावर हस्तांतरण ही सोपी आणि आवश्यक प्रक्रिया आहे. आवश्यक कागदपत्रांसह वेळेत अर्ज केल्यास कुटुंबाला कोणतीही अडचण न येता गॅस सेवा सुरू ठेवता येते..आवश्यक कागदपत्रेमृत्यू प्रमाणपत्र, वारस प्रमाणपत्र, अर्जदाराचे ओळखपत्र व पत्ता, पुरावा, इतर वारसांची संमती, (एनओसी आवश्यक असल्यास) जुन्या कनेक्शनची कागदपत्रे, ग्राहक क्रमांककशी करावी घरबसल्या ई-केवायसी?दोन महत्त्वाचे ॲप्स डाउनलोड करा: सर्वांत आधी प्ले स्टोअरवरून तुमच्या गॅस कंपनीचे अधिकृत ॲप (उदा. भारत पेट्रोलियमचे Hello BPCL किंवा इंडेन/एचपीचे संबंधित ॲप) डाउनलोड करा. यासोबतच, आधार फेस ऑथेंटिकेशनसाठी केंद्र सरकारचे Aadhaar FaceRD हे ॲप इन्स्टॉल करणे अनिवार्य आहे. हे ॲप बॅकग्राउंडला काम करते.लॉगिन प्रक्रिया गॅस ऑपरेटर ॲप उघडून तुमचा नोंदणीकृत मोबाइल नंबर टाका. त्यावर येणारा ओटीपी प्रविष्ट करून लॉगिन करा. लॉगिन झाल्यावर मुख्य स्क्रीनवरच तुम्हाला ई-केवायसीचा पर्याय दिसेल..माहितीची पडताळणीई-केवायसी पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर तुमचा कंझ्युमर नंबर किंवा गॅस कनेक्शनशी लिंक असलेला मोबाइल नंबर टाकावा लागेल. त्यानंतर अटी व शर्ती मान्य करून Proceed वर क्लिक करा. तुमच्या मोबाइलवर पुन्हा एक ओटीपी येईल, तो टाकून व्हेरिफिकेशन पूर्ण करा. यामुळे ग्राहकाचे नाव स्क्रीनवर 