मराठवाडा

Beed News: वैध कनेक्शन असेल तर केवायसीसाठी; गॅस एजन्सीत जायची गरजच नाही!

No Need to Visit Gas Agency for KYC: बीडमध्ये गॅस कनेक्शनसाठी ई-केवायसीची सुविधा; घरबसल्या काही मिनिटांत केवायसी करा, कुठलाही खर्च नाही. मृत्यू झालेल्या ग्राहकांचे कनेक्शन वारसांच्या नावावर हस्तांतरणाची सोपी प्रक्रिया.
Beed News

Beed News

बीड: तुमच्याकडे गॅसचे वैध कनेक्शन आहे का? मग केवायसीसाठी कुठल्याही कंपनीच्या गॅस एजन्सीत जायची गरज नाही. अगदी काही मिनिटांमध्ये आणि तेही घरबसल्या तुम्ही ई-केवायसी करू शकता. विशेष म्हणजे, यासाठी तुम्हाला कुठलाही खर्च लागत नाही. त्यामुळे कोणताही एजन्सीधारक एजन्सीत येण्याची सक्ती करीत असेल तर ग्राहकांनी त्याविरोधात आवाज उठवायला हवा, असे आवाहन इंधन तेल कंपन्यांनी केले आहे.

Beed
