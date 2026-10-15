Jalna News: शेतकरी दुष्काळात, भाजप नेत्याकडून पैशांची उधळपट्टी; माजी आमदारावर उधळल्या नोटा

जालना: एकीकडे दुष्काळामुळे शेतकरी होरपळत असताना, दुसरीकडे भाजप नेते सार्वजनिक कार्यक्रमात ठेका धरत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शहरातील मंमादेवी मंदिर परिसरात मंगळवारी (ता. १३) रात्री झालेल्या भजनाच्या कार्यक्रमात भाजपचे नेते तथा माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी ठेका धरला. .Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास.यावेळी त्यांच्यावर नोटांची उधळणही करण्यात आली. या प्रकाराची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. मंमादेवी मंदिर परिसरात गायक लखबीर सिंह लक्खा यांच्या भजन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी कार्यकर्त्यांच्या आग्रहावरून माजी आमदार कैलास गोरंट्याल सहभागी झाले..भजनाच्या तालावर त्यांनी ठेकाही धरला. यावेळी नगरसेवक महावीर ढक्का यांनी त्यांच्यावर नोटांची उधळण केली. याबाबतची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित झाली. या प्रकाराबाबत कैलास गोरंट्याल यांना विचारणा केली असता त्यांनी ‘‘भजनाच्या कार्यक्रमापूर्वी देवाकडे शेतकऱ्यांसाठी प्रार्थना केली होती. .Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...भजन सुरू असताना माणूस मंत्रमुग्ध होतो. अशा वेळी कोण काय करतो, हे लक्षात येत नाही’’, असे स्पष्टीकरण दिले. दरम्यान, दुष्काळी परिस्थिती असताना अशी नोटांची उधळण करण्याचा प्रकार घडल्याने सामान्यांतून रोष व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.