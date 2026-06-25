Jalna Crime: सख्खा भाऊ झाला पक्का वैरी! आई फक्त बघत राहिली; चंदनझिरा येथील घटनेने शहर हादरले, मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल..

-उमेश वाघमारेजालना: शहरातील चंदनझिरा परिसरातील सुंदरनगर येथे कौटुंबिक वादाचे पर्यवसान थेट खुनात झाल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता.२५) समोर आली आहे. घरातील वादातून मोठ्या भावाने लोखंडी रॉडने मारहाण करून लहान भावाचा खून केला. या घटनेवेळी आई घटनास्थळी उपस्थित होती. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकाश भगवानराव शिंदे (वय ४०) यांचा बुधवारी रात्री घरगुती कारणावरून मोठा भाऊ दीपक भगवानराव शिंदे (वय ४५) याच्याशी वाद झाला. वाद विकोपाला गेल्यानंतर दीपक याने लोखंडी रॉडने प्रकाशववर वार करत बेदम मारहाण केली. गंभीर जखमी झालेल्या प्रकाश यांचा जागीच मृत्यू झाला..घटनेवेळी आई शांताबाई भगवानराव शिंदे (वय ६०) उपस्थित होती. मारहाण सुरू असताना तिने हस्तक्षेप न करता प्रकार पाहत राहिल्याचा आरोप आहे. या घटनेचा व्हिडिओही सामाजिक माध्यमांवर व्हायरल झाला असून त्यानंतर प्रकरणाची अधिक चर्चा सुरू झाली आहे..घटनेची माहिती मिळताच चंदनझिरा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आला. पोलिसांनी दीपक शिंदे याला अटक केली असून, आईच्या भूमिकेचीही चौकशी सुरू आहे. नेमका वाद कशामुळे झाला, याचा तपास चंदनझिरा पोलीस करीत आहेत..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...व्हिडिओमुळे प्रकरणाची चर्चामारहाणीचा कथित व्हिडिओ सामाजिक माध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर या घटनेची माहिती वेगाने पसरली. जन्मदात्या आईसमोरच एका मुलाने दुसऱ्या मुलाचा जीव घेतल्याच्या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.