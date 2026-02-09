Sambhaji Nagar ZP Results: छ. संभाजी नगरमध्ये महायुतीच! वाचा संपूर्ण विजयी उमेदवारांची यादी

Zilla Parishad Election Results 2026: राज्यातल्या १२ जिल्हा परिषदांचे निकाल हाती आलेले आहेत. त्याखालोखाल १२५ पंचायत समित्यांचेही निकाल आलेले आहेत. जिल्हा परिषदांवर महायुतीने बाजी मारलेली आहे. छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातल्या ६३ जागांपैकी ४१ जागांवर भाजप-शिवसेनेने विजयाचा गुलाल उधळला..छत्रपती संभाजी नगर जिल्हा परिषदेत भाजपने २२ जागा जिंकत मोठा पक्ष होण्याचा बहुमान मिळवला. त्याखालोखाल शिवसेनेने १९ जागांवर विजय मिळवला तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने २ जागा जिंकल्या. तसेच शिवसेना (उबाठा) ८, राष्ट्रवादी (श.प.) १, काँग्रेस १ आणि सात अपक्षांनी बाजी मारली. संभाजी नगरमध्ये महायुतीला बहुमत मिळालं आहे..DA Hike: कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! होळीपूर्वी खात्यात जमा होणार मोठी रक्कम; मोदी सरकारकडून महत्त्वाचा दिलासा.जिल्हा परिषदेतलं संख्याबळभाजप : 22शिवसेना : 19शिवसेना UBT: 8NCP : 2NCP SP ; 1काँग्रेस : 1वंचित : 00एमआयएम: 00अपक्ष : 7एकूण जागा 63.India Space Surveillance: शत्रूच्या उपग्रहांवरही ठेवता येणार नजर; अवकाशातही भारत करू शकणार हेरगिरी, खासगी उपग्रहाचा प्रयोग यशस्वी.जिल्हा परिषदेतील प्रमुख लढतीजिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर, संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या काही निवडक गटांमधील लढतींचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकीत प्रस्थापित नेत्यांचे वारसदार, नातेवाईक आणि पारंपरिक प्रतिस्पर्धी आमनेसामने आल्याने राजकीय वातावरण कमालीचे तापले होते.- अंभई गट : येथे मंत्री अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र अब्दुल आमेर आणि भाजपचे त्र्यंबक गव्हाणे यांच्यात सत्ताधारी विरुद्ध भाजप असा थेट सामना झाला. यात अब्दुल आमरे यांनी बाजी मारली.- पाचोड गट : माजी मंत्री संदीपान भुमरे यांचे पुतणे शिवराज भुमरे यांच्यासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलास शेळके यांनी कडवे आव्हान उभे केले होते. यात शिवराज विजयी झाले.- हातनूर गट : येथे भाजपचे वजनदार नेते आमदार बबनराव लोणीकर यांची कन्या मीनाक्षी पवार आणि शिवसेना यूबीटीच्या रंजना राठोड यांच्यात झालेली लढत संपूर्ण जिल्ह्यासाठी चर्चेचा विषय ठरली. यात मीनाक्षी पवार विजयी झाल्या.- गणोरी गट : आमदार अनुराधा चव्हाण यांचे पुतणे निखिल चव्हाण (भाजप) आणि महाविकास आघाडीचे संदीप बोरसे यांच्यातील संघर्ष भाजप विरुद्ध मविआ अशा थेट अस्तित्वाच्या लढाईत रूपांतरित झाला होता. यात निखिल चव्हाण विजयी झाले.- नागद गट : येथे शिवसेना यूबीटीकडून माजी आमदार उदयसिंह राजपूत यांच्या पत्नी पूनमबाई राजपूत आणि काँग्रेसच्या डॉ. तृप्ती राजपूत सत्तेसाठी चढाओढ पाहायला मिळाली. यात डॉ. तृप्ती या विजयी झाल्या.- ढोरकीन गट : शिवसेनेच्या राधिका जगताप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुनीता वाघचौरे (माजी आमदारांच्या पत्नी) यांच्यात अत्यंत चुरशीची लढत झाली. पण यात राधिका विजयी झाल्या.- शिऊर गट : येथे शिवसेना यूबीटीचे संजय निकम आणि भाजपचे सुनील पैठणपगारे यांच्यात पारंपरिक सत्तासंघर्ष पाहायला मिळाला. यात संजय निकम यांनी बाजी मारली.- आडगाव बु. गट : भाजपचे रामू शेळके आणि शिवसेनेचे विजय घोडके या पारंपरिक प्रतिस्पर्ध्यांनी हा गट आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी मोठी ताकद लावली होती. पण घोडके यांनी मताधिक्याने विजय मिळवला.- करंजखेडा ः येथील लढत अतिशय प्रतिष्ठेची झाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून माजी आमदार नितिन पाटील यांचे पुत्र अर्जुन नितीन पाटील आणि बाजार समितीचे सभापती डॉ. मनोज राठोड हे शिवसेनेकडून निवडणुकीच्या रिंगणात होते. यात अर्जुन पाटील विजयी झाले.- लाडसावंगी ः भाजपने उमेदवारी नाकारल्यानंतर राधाकिसन पठाडे यांनी आमदार अनुराधा चव्हाण यांच्याविरोधात बंड पुकारले. पठाडे यांनी शिवसेनेकडून उमेदवारी घेत भाजपच्या विजय काळे यांचा पराभव केला..सिल्लोड१) अजिंठा ---विजयी उमेदवार : आयशा बेगम सय्यद नासेर हुसेन,पक्ष : शिवसेनामते : १२९४८पराभूत : अलका मेघराज चौंडियेपक्ष : भाजपमते : ७१६६--------------------२) शिवनानिकिता राजेंद्र काळे,शिवसेना१२०२५पराभूत -बेबी अरुण काळे,भाजप१०८२०---------------३) उंडणगाव गटडॉ. सचिन वाघ,भाजप विजयी -१२२५४पराभूतकल्पना सोनवणे,शिवसेना६९३७---------४) अंभई गटअब्दुल आमेर अब्दुल सत्तार,शिवसेना१२७४६पराभूतत्र्यंबक गव्हाणे,भाजप९३११--------------५) डोंगरगाव गटदेविदास पालोदकर,शिवसेना१०९५५पराभूतमच्छिंद्र पालोदकर,भाजप८७२९---------------६) भराडी गटराधाकृष्ण काकडे,भाजप१२९९२पराभूतगणेश पाटील,शिवसेना९४६४-----------७) अंधारी गटमंगला तायडे,शिवसेना१११२६पराभूतमहानंदा तायडे,भाजप९५०५-------------८) केऱ्हाळा गटअनिता मोठे,भाजप११८४४पराभूतडॉ. विजया जाधव,शिवसेना११७१३-----------४) घाटनांद्रा गटआशा अर्जुन गाढे,शिवसेना९४७६पराभूतश्रुती अशोक गरुड,भाजप७६३१.फुलंब्री तालुकाजिल्हा परिषद गट निहाय विजयी उमेदवार• निखिल चव्हाण – भाजप (गणोरी)• गीतांजली वरुण पाथ्रीकर – राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) (पाल)• जितेंद्र जैस्वाल – भाजप (बाबरा)• गोपाल वाघ – भाजप (वडोद बाजार).....पंचायत समिती विजयी उमेदवार• गणोरी : बाळासाहेब तांदळे (भाजप)• वाणेगाव : वंदना ठोंबरे (रामटेके) – शिवसेना (उबाठा)• वडोद बाजार : सर्जेराव मेटे (भाजप)• तळेगाव : सविता भगवान कोलते (शिवसेना)• पाल : पद्माबाई चंद्रकांत जाधव (शिवसेना)• जातेगाव : गणेश काळे (काँग्रेस)• बाबरा : संतोष गाडेकर (भाजप)• खामगाव : अश्विनी आजिनाथ सोनवणे (राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरद पवार).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 