Aadhar Card : आधारला मोबाईल लिंकसाठी लाडक्या बहिनीची आधार केंद्रासमोर सकाळी सहा पासुन हजेरी

मुख्यमंञी माझी लाडकी बहीण योजनेचा मासिक हप्ता सुरळीत सुरु राहाण्यासाठी महिलांना ईकेवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
line for Aadhar Card linking

नेताजी नलवडे
वाशी - मुख्यमंञी माझी लाडकी बहीण योजनेचा मासिक हप्ता सुरळीत सुरु राहाण्यासाठी महिलांना ईकेवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले असुन, ईकेवायसी करण्यासाठी अवघे दोनच दिवस शिल्लक असल्याने लाडक्या बहिणींची धावपळ सुरु आहे.

