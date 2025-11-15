Aadhar Card : आधारला मोबाईल लिंकसाठी लाडक्या बहिनीची आधार केंद्रासमोर सकाळी सहा पासुन हजेरी

वाशी - मुख्यमंञी माझी लाडकी बहीण योजनेचा मासिक हप्ता सुरळीत सुरु राहाण्यासाठी महिलांना ईकेवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले असुन, ईकेवायसी करण्यासाठी अवघे दोनच दिवस शिल्लक असल्याने लाडक्या बहिणींची धावपळ सुरु आहे..तर अनेक लाडक्या बहिणींना आधारला मोबाईल नंबर लिंक तसेच आधार अपटेडसाठी आधार केंद्रासमोर कडाक्याच्या थंडीतही सकाळी सहा वाजलेपासुन नंबर लावण्यासाठी बसण्याची वेळ येत असल्याने ईकेवायसीची मुदत वाढवण्याची मागणी होत आहे.राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना विधानसभा निवडणुकापुर्वी सुरु करण्यात आली असुन पाञ लाडक्या बहिणींना प्रति महिना दिड हजार रुपयांचा हप्ता त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येत आहे..माञ, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही निकष ठरवण्यात आले असुन निकषात बसत नसलेल्या अनेक महिलांचा लाभ बंद करण्यात आलेला आहे. यानतंर आता लाडक्या बहिणींना योजनेचा लाभ सुरळीत सुरु ठेवण्यासाठी ईकेवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले असुन, ईकेवायसी करण्यासाठी १८ नोव्हेंबर अशी अंतीम मुदत देण्यात आली आहे..ईकेवायसीसाठी महिलांना स्वत:च्या आधार कार्ड बरोबरच पती किंवा वडिलाचा आधार नंबर व ओटीपीसाठी आधारला लिंक मोबाईल नंबर देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ईकेवायसीसाठी महिला संबधीत केंद्रावर गर्दी करत आहेत. माञ त्या ठिकाणी कधी संबधीत संकेतस्थळ सुरळीत सुरु नसल्याने तर कधी ओटीपीच येत नसल्याने विविध अडचणीचा सामना करावा लागत आहे..तर दुसरीकडे अनेकांच्या आधार लिंकला मोबाईल नंबर लिंक नसणे किंवा आधार अपटेड नसल्याने ईकेवायसी करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यामुळे मोबाईल नंबर लिंक करण्याबरोबर आधार अपटेडसाठी सुविधा असलेल्या आधार केंद्रात महिला, पुरुषांची गर्दी होत असुन दिवसभर थांबुनही नंबर येत नसल्याने प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील महिला, पुरुष कडाक्याच्या थंडीतही सकाळी सहा वाजलेपासुन आधार केंद्रासमोर नबंर लावण्यासाठी येवुन थांबत आहेत..सकाळी सहा वाजता येऊनही संबधीत संकेतस्थळ सुरळीत सुरु राहात नसल्याने तर अनेकवेळा विज गायब होत असल्याने प्रक्रीया पुर्ण करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पुढील दोन दिवसात ईकेवायसी पुर्ण करणे शक्य होणार नसल्याने मिळणारा लाभ बंद होण्याची भिती महिला व्यक्त करत असुन ईकेवायसी करण्यासाठी मुदत वाढवण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.