मराठवाडा

Dhananjay Munde: घरी वडिलांची पुण्यतिथी, मैदानात निवडणुकीची धावपळ; सपत्नीक मतदान करून धनंजय मुंडे यांनी घेतला मतदानाचा आढावा

Dhananjay Munde Votes With Wife and Reviews Polling in Parli: सपत्नीक मतदानानंतर धनंजय मुंडेंनी परळीतील मतदान केंद्रांचा घेतला आढावा
Dhananjay Munde Visits Polling Booths in Parli After Voting With Wife and Expresses Confidence in Satish Chavan Victory

Dhananjay Munde Visits Polling Booths in Parli After Voting With Wife and Expresses Confidence in Satish Chavan Victory

esakal

लक्ष्मण वाकडे
Updated on

परळी वैजनाथ: मराठवाडा पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडत असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते तथा माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे यांच्या घरी आज त्यांचे वडील स्व. पंडित अण्णा मुंडे यांच्या पुण्यतिथीचा कार्यक्रम आहे, पुण्यतिथीनिमित्त घरी कीर्तनाचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे, मात्र धनंजय मुंडे हे घरचा वडिलांचा पुण्यतिथीचा कार्यक्रम सोडून आ. सतीश चव्हाण यांच्या निवडणूक प्रक्रियेत ठिकठिकाणी बूथवर फिरत असलेले पहायला मिळाले.

Loading content, please wait...
Beed
Dhananjay Munde
Marathwada
district
Marathi News Esakal
www.esakal.com