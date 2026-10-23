Dhananjay Munde: घरी वडिलांची पुण्यतिथी, मैदानात निवडणुकीची धावपळ; सपत्नीक मतदान करून धनंजय मुंडे यांनी घेतला मतदानाचा आढावा

परळी वैजनाथ: मराठवाडा पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीसाठी आज मतदान प्रक्रिया पार पडत असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते तथा माजी मंत्री आमदार धनंजय मुंडे यांच्या घरी आज त्यांचे वडील स्व. पंडित अण्णा मुंडे यांच्या पुण्यतिथीचा कार्यक्रम आहे, पुण्यतिथीनिमित्त घरी कीर्तनाचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे, मात्र धनंजय मुंडे हे घरचा वडिलांचा पुण्यतिथीचा कार्यक्रम सोडून आ. सतीश चव्हाण यांच्या निवडणूक प्रक्रियेत ठिकठिकाणी बूथवर फिरत असलेले पहायला मिळाले. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.आज सकाळी धनंजय मुंडे यांनी पत्नी सौ. राजश्रीताई धनंजय मुंडे यांच्या समवेत परळी तालुक्यातील गाढे पिंपळगाव येथील मतदान केंद्रावर मतदानाचा हक्क बजावला, यावेळी आ. सतीश चव्हाण यांचा विजय निश्चित असल्याचे ते माध्यमांना बोलताना म्हणाले..मतदान केल्यानंतर धनंजय मुंडे यांनी घरी वडिलांच्या पुण्यतिथीचा कार्यक्रम सुरू असताना देखील सिरसाळा येथील मतदान केंद्रावर भेट देऊन सुरू असलेल्या मतदान प्रक्रियेची माहिती घेत स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना मतदानाचा टक्का वाढवण्याबाबत सूचना केल्या. त्यानंतर श्री. मुंडे यांनी परळी शहरातील कन्या शाळा, न्यू हायस्कूल, बाजार समिती, पंचायत समिती, थर्मल कॉलनी इत्यादी मतदान केंद्रांना भेटी दिल्या व मतदान प्रक्रियेची माहिती घेत पदाधिकाऱ्यांना वेळेत जास्तीत जास्त मतदान करून घेण्याबाबत सूचना केल्या. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...यावेळी स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते दरम्यान परळीच्या नगराध्यक्ष पद्मश्री बाजीराव धर्माधिकारी यांनी शहरातील जिल्हा परिषद कन्या शाळेच्या मतदान केंद्रावर जाऊन या निवडणुकीसाठी मतदानाचा हक्क बजावला यावेळी नगरसेवक बाजीराव धर्माधिकारी हेही उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.