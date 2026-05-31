Dharashiv-Latur-Beed MLC poll: धाराशिव-लातूर-बीड विधानपरिषदेत उमरग्याच्या दोन भूमिपुत्रांची आमने-सामने लढत; बसवराज पाटील विरुद्ध महेश देशमुख

उमरगा : उस्मानाबाद (धाराशिव)–लातूर–बीड स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणुकीसाठी 'महायुती' तुन भाजपने माजी राज्यमंत्री तथा लातूर ग्रामीण भाजप जिल्हाध्यक्ष बसवराज पाटील (मुरूमकर) यांना उमेदवारी जाहिर केली आहे. तर 'महाविकास आघाडी' तुन काँग्रेसने धाराशिव जिल्हा परिषदेचे सदस्य महेश देशमुख यांना उमेदवारी दिली आहे. दरम्यान एक जेष्ठ नेता आणि एक तरुण निष्ठावंत पदाधिकारी असलेले दोन्ही उमेदवार उमरग्याचे भूमिपुत्र असून दोघेही समर्थक पदाधिकारी व कार्यकर्त्यासह सोमवारी (ता. एक) धाराशिवचे जिल्हाधिकारी तथा निवडणुक निर्णय अधिकारी किर्तीकुमार पुजार यांच्याकडे नामनिर्देशनपत्र दाखल करणार असल्याचे अधिकृत सूत्राने सांगितले..मराठवाड्यातील या महत्त्वपूर्ण मतदारसंघासाठी भाजप एका अनुभवी, संघटनात्मक पकड असलेल्या आणि तिन्ही जिल्ह्यांत प्रभाव पाडू शकणाऱ्या बसवराज पाटील यांना उमेदवारी दिली आहे. श्री. पाटील यांनी यापूर्वी धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा आणि लातूर जिल्ह्यातील औसा या दोन्ही विधानसभा मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. सहकार, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रातही त्यांचे मोठे योगदान असल्याने मराठवाडा आणि कर्नाटक सीमाभागात त्यांची एक बहुआयामी नेता म्हणून ओळख आहे. उमेदवारीसाठी स्पर्धा होती ; तरीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह पक्षश्रेष्ठीने श्री. पाटील यांच्या नावाला पसंती देऊन सन्मान केला आहे. दरम्यान तीनही जिह्यात महायुतीचे संख्याबळ तगडे असल्याने श्री. पाटील यांच्या विजयाचा मार्ग सुकर असेल..काँग्रेसची महेश देशमुख यांना पसंतीकाँग्रेसने जिल्हा परिषदेचे सदस्य महेश देशमुख यांना उमेदवारी दिली आहे. पक्षाची एकनिष्ठ असलेले आणि युवक काँग्रेसचे राष्ट्रीय पदाधिकारी असलेले श्री. देशमुख यांनी राजकारणापेक्षा सामाजिक कार्यातुन स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. पण त्यांना तीन जिल्ह्यातील मतदारांशी नव्याने ओळख करून घ्यावी लागेल. महाविकास आघाडीचे संख्या बळ कमी असल्याने विजयाच्या शिखरावर पोहचण्यासाठी अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागेल. धाराशिव, लातूर, बीड जिह्यातील काँग्रेस, शिवसेना उबाठा व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मतदारांशी संपर्क करावा लागेल. लातूर काँग्रेसचे सर्वेसर्वा देशमुख बंधूंची त्यांना साथ मिळत आहे.