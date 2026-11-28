धाराशिव : आधीच दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आता ऊसतोडणीच्या खर्चाचे नवे संकट ओढवले आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा तालुक्यातील बलसूर येथे लोकमंगल माऊली साखर कारखान्यासाठी ऊसतोडणी करणाऱ्या हार्वेस्टर चालकांकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक शेतकऱ्यांनी केला आहे..प्रति एकर ५ ते ७ हजार रुपयांची मागणी; शेतकरी हवालदिलशेतकऱ्यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, बलसूर परिसरात ऊसतोडणीसाठी हार्वेस्टर चालकांकडून प्रति एकरी ५ ते ७ हजार रुपयांची मागणी केली जात आहे. आधीच दुष्काळाच्या झळांमुळे शेती उत्पादन आणि उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला असताना, आता ऊस तोडणीसाठीही हजारो रुपये मोजावे लागत असल्याने शेतकरी दुहेरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत..Delimitation Bill Support : डिलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा देण्याच्या निर्णयानंतर शरद पवार गटात पहिला राजीनामा! सोशल मीडिया प्रदेश सरचिटणीस रामेश्वर खामकर यांनी सोडले पद.कारखाना प्रशासनाचे नियंत्रण आहे का? चौकशीची मागणीहार्वेस्टर चालकांकडून मागितली जाणारी ही रक्कम कोणत्या नियमांच्या आधारे घेतली जात आहे? तसेच हार्वेस्टर चालकांकडून होणाऱ्या या कथित वसुलीवर साखर कारखाना प्रशासनाचे नियंत्रण आहे का, असे संतप्त सवाल शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. .हिवाळ्यात कोकण भटकंतीचा प्लान? दापोलीजवळील 'हे' ८ ऐतिहासिक किल्ले ठरतील बेस्ट डेस्टिनेशन!.संबंधित कारखाना प्रशासन आणि प्रशासकीय यंत्रणेने या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची होणारी कथित आर्थिक पिळवणूक थांबवावी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.