धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यात बाम्हणे गावाजवळ एका ४३ वर्षीय व्यक्तीची दगडाने ठेचून निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. रावसाहेब पवार (वय ४३) असे मृत व्यक्तीचे नाव दिलेल्या माहितीनुसार समोर आले आहे; तर दैनिक पुढारीने दिलेल्या माहितीनुसार शिंदखेडा ते दोंडाईचा रस्त्यालगत असलेल्या एका हॉटेलच्या मागील बाजूला हा मृतदेह आढळून आला असून, काही अहवालांत मृताचे नाव रावसाहेब शांताराम चव्हाण असेही नमूद करण्यात आले आहे..घटनेची माहिती मिळताच दोंडाईचा पोलीस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळाची पाहणी केली असता मृतदेहाजवळ रक्ताने माखलेला दगड आढळून आला असून डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. पोलिसांनी परिसराचा पंचनामा करून पुरावे गोळा केले असून मृतदेह पुढील वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवला आहे..Traffic Violation Insurance Premium Hike : गाडी चालवताना वाहतूक नियम मोडताय? मग खिशाला बसणार मोठा फटका! आता ई-चलानमुळे वाहन विम्याचा हप्ता वाढणार; सरकारच्या मोठ्या प्रस्तावाची तयारी!.हत्येचे कारण अद्याप अस्पष्टसाम टीव्हीने दिलेल्या माहितीनुसार, या हत्येनंतर संशयित व्यक्ती घटनास्थळावरून पळून गेल्याचे समोर आले असून पोलिसांनी शोध घेण्यासाठी वेगवेगळी पथके तयार करून रवाना केली आहेत. दुसरीकडे, पूर्ववैमनस्यातून ही हत्या झाली असावी अशा प्राथमिक अंदाजावरून दोंडाईचा पोलिसांनी एका संशयिताला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले असल्याचे पुढारीने म्हटले आहे. .Dharashiv Sugarcane Harvester Loot Allegation : दुष्काळात बळीराजावर दुहेरी संकट! उमरग्याच्या बलसूरमध्ये ऊसतोडणीसाठी हार्वेस्टर चालकांकडून प्रति एकर ५ ते ७ हजारांची मागणी? शेतकऱ्यांचे गंभीर आरोप!.ही हत्या नेमकी वैयक्तिक वादातून झाली की त्यामागे अन्य काही कारण आहे, याचा पुढील तपास दोंडाईचा पोलीस करत असून या घटनेमुळे बाम्हणे गावासह शिंदखेडा व दोंडाईचा परिसरात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.