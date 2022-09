Nashik : पाऊस, पितृपक्षामुळे सर्वच भाज्यांचे दर तेजीत

नाशिक : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाच्या संततधारेने पालेभाज्यांसह अन्य भाज्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्याचा परिणाम पितृपक्षात भाजीपाल्याच्या आवकेवर झाला आहे.