‘डॉ. शंकरराव चव्हाण अध्यासन व संशोधन संकुल’ला मंजुरी...कोठे ते वाचा...

नांदेड : माजी मुख्यमंत्री डॉ. शंकरराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी प्रीत्यर्थ स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ परिसरामध्ये भव्य असे ‘डॉ. शंकरराव चव्हाण अध्यासन व संशोधन संकुल’ उभारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने ता. २८ फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयामध्ये ४४ कोटी रुपयाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये विद्यापीठाच्या १० एकर परिसरामध्ये ग्रंथालय, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आणि १०० मुला- मुलींकरिता राहण्यासाठी वसतिगृह आदी इमारती उभारण्यात येणार आहेत, असे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. उद्धव भोसले यांनी कळविले आहे. ‘डॉ. शंकरराव चव्हाण अध्यासन व संशोधन संकुल’



जलक्रांतीचे जनक माजी मुख्यमंत्री डॉ. शंकरराव चव्हाण यांचे २०१९- २०२० हे जन्म शताब्दी वर्षे म्हणून साजरे करण्यात येत आहे. त्यानिमित्त विद्यापीठ परिसरामध्ये एक भव्यदिव्य ‘डॉ. शंकरराव चव्हाण अध्यासन व संशोधन संकुल’ उभारण्यात येणार आहे. या संकुलामध्ये नांदेड जिल्ह्यासह लगतच्या जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील हुशार व होतकरू विद्यार्थ्यांना तज्ज्ञ मार्गदर्शकांचे मार्गदर्शन प्राप्त होईल. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी- विद्यार्थिनी भविष्यामध्ये प्रशासकीय सेवेमध्ये दाखल होण्यासाठी त्या संकुलाची मदत होईल. या संकुलामध्ये भव्य ग्रंथालय, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आणि मुला- मुलींकरिता वसतिगृह, अभ्यासासाठी लागणारे पुस्तके, अत्याधुनिक वर्ग खोल्या, बैठक कक्ष, अभ्यासिका, ऑडोटेरीयम इत्यादीसह सुसज्ज असे स्पर्धा परीक्षा केंद्र असणार आहे. हेही वाचा - भाजपचे ‘हे’ खासदार बनणार मूकबधिरांचा आवाज ४४ कोटी ७१ लक्ष एवढ्या रकमेस मान्यता सन २०१३ पासून स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठातर्फे या अध्यासन संकुलासाठी पाठपुरावा करण्यात येत होता. जो आत्ता मूर्तस्वरुपात येण्यासाठी सुरुवात झाली आहे. याबाबतीत विद्यापीठातर्फे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. महाराष्ट्र शासनाने जन्मशताब्दी वर्ष लक्षात घेऊन त्यावर तात्काळ निर्णय घेण्यात आला आणि ४४ कोटी ७१ लक्ष एवढ्या रकमेस मान्यता देण्यात आली. यामध्ये टप्प्याटप्प्याने काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये सर्वप्रथम १०० मुला- मुलींकरिता राहण्यासाठी वसतिगृह व अभ्यासिका असे आठ हजार २३७ चौमीचे बांधकाम तात्काळ हाती घेण्यात येणार आहे. मुला- मुलींच्या टॅलेंटला निश्चितच वाव मिळेल ‘डॉ.शंकरराव चव्हाण अध्यासन व संशोधन संकुल’ या भागात उभारण्यात येत असल्यामुळे गरीब व होतकरू मुला- मुलींच्या टॅलेंटला निश्चितच वाव मिळेल, अशी आशा विद्यापीठातील अनेक अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. आणि विद्यापीठामध्ये हे संकुल नावारूपास येऊन अनेक मोठे अधिकारी येथे घडतील असा विश्वास व्यक्त केला.

