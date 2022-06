Hinogli | हिंगोलीत लग्नाचे वऱ्हाड घेऊन जाणाऱ्या टेम्पोचा अपघात, ८ जण जखमी

By

हिंगोली : आजेगाव-गोरेगाव मार्गावर गोटवाडी शिवारात सोमवारी (ता.सहा) सकाळी दहा ते साडेदहा यावेळी लग्नाचे वऱ्हाड घेऊन जाणाऱ्या टेंपोचा अपघात (Hingoli Accident News) झाला. यात आठ जण जखमी झाले आहेत. जखमींपैकी चौघांची प्रकृती गंभीर असून त्यांना उपचारासाठी हिंगोली (Hingoli) येथील एका खासगी दवाखान्यात दाखल करण्यात आले आहे. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार सेनगाव तालुक्यातील आजेगाव येथील वऱ्हाडी मंडळी टेम्पोने लग्नासाठी गोरेगाव येथे जात होते.(Eight People Injured In Accident In Sengaon Taluka Of Hingoli)

यावेळी आजेगाव-गोरेगाव मार्गावर गोटवाडी शिवारात अचानक एक दुचाकी-टेम्पोसमोर आली. त्यामुळे चालकाने ब्रेक दाबल्याने चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. टेम्पो रस्त्याच्या खाली जाऊन उलटला. या अपघातात शेख इमरान, शेख करीम, शेख समीर, शेख अमन, सोहिल कुरेशी निलेश दळवी, शेख बशीर, शेख इर्शाद हे जखमी झाले.

या अपघातातील जखमींना परिसरातील नागरिकांनी व्हॅनबाहेर काढून उपचारासाठी तातडीने हिंगोलीला एका खासगी दवाखान्यात हलवण्यात आले. या जखमींवर येथे उपचार करण्यात आले. जखमींपैकी चौघांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान याबाबत गोरेगाव पोलीस ठाण्यात अद्याप गुन्हा दाखल झाला नव्हता.