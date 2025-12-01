Eknath Shinde : “लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही; कन्नडमधील सभेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ठाम ग्वाही!

कन्नड: “लाडकी बहीण योजना ही माझी आवडती योजना आहे. विरोधक काहीही बोलोत, पण कोण आलं तरी लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही,” असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी (ता.१) रोजी व्यक्त केला. शहरातील पिशोर नाका येथे पक्षाच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आयोजित सभेत ते बोलत होते. “सोन्याचा चमचा घेऊन आम्ही जन्माला आलो नाही. परंतु सर्वसामान्य जनता, शेतकरी यांच्या जीवनात सोन्याचे दिवस आणण्यासाठी आम्ही काम करत आहोत. .खासदार, आमदार आपल्या पक्षाचे आहेत; आता नगराध्यक्षही आपल्या पक्षाचाच करायचा आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले. या सभेला पालकमंत्री संजय शिरसाठ, आमदार संजना जाधव, बाजार समितीचे सभापती डॉ. मनोज राठोड, उपसभापती जयेश बोरसे, खरेदी–विक्री संघाचे सभापती ज्ञानेश्वर निकम, तालुका प्रमुख नारायण बोडखे, शहरप्रमुख राम पवार, महिला आघाडीच्या तालुका प्रमुख सोनाली धाटबळे, बाजार समितीचे संचालक साईनाथ आल्हाड, माजी नगरसेवक काका कवडे, माजी नगरसेवक भगवान शिंदे, विक्रम पाटे, सिध्दार्थ निकाळजे, साळुबा उबाळे, कृष्णा बोरसे, कृष्णा हार्दे, शिवाजी थेटे तसेच मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते..Sangli Politics : ईश्वरपूरच्या विकासाचा बिगुल वाजला! विश्वनाथ डांगेंची ठाम ग्वाही – ‘निधी कमी पडू देणार नाही!’.कन्नडसाठी एमआयडीसीला उपमुख्यमंत्र्यांची तत्काळ गतीप्रास्ताविकात आमदार संजना जाधव यांनी शहरातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी कन्नडमध्ये एमआयडीसी मंजूर करण्याची मागणी केली. त्यावर तत्काळ प्रतिसाद देत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सभेतूनच उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना फोन करून कन्नडची एमआयडीसी प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. “विरोधक म्हणतील की फोन लावल्याने काय होतं? पण एकनाथ शिंदे जे बोलतो ते करतो. आचारसंहिता संपल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू होईल,” असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.