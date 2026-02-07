Ambad Crime : अंबड शहरात बनावट नोटांचा पर्दाफाश; एक लाख बावीस हजार नोटासह टोळी जेरबंद

अंबड - जालना जिल्हयातील अंबड पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेले अधिकारी, कर्मचारी हे शुक्रवारी (ता. 6) रात्री अकरा ते शनिवारी (ता. 7) पहाटे पाच वाजेपर्यंत कर्तव्यावर असताना पोलिस निरिक्षक संतोष घोडके यांचे मार्गदर्शनाखाली गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, शहर परिसरात काही इसम भारतीय चलनातील 500 रुपयांच्या नोटांची खरेदी -विक्री करत आहे..या घटनेची माहिती मिळताच पोलिस पथकाने दोन पंच यांना सोबत घेऊन शोध मोहीम राबविली. अंबड -पाचोड रोड परिसरात संशियत इसम विकास अनिल गडगुळ हा व्यवसायाने पेंटर असुन तो शहरातील महाराष्ट्रद्वार शिवाजीनगर व एका विधीसंघर्ष ग्रस्त बालकास ताब्यात घेऊन पंचाचासमक्ष झडती घेतली असता त्यांच्या ताब्यातून 500 रूपये दराच्या बनावट भारतीय चलनातील नोटा मिळुन आल्या..तपासा दरम्यान यातील संशियत विकास अनिल गडगुळ याने याने बनावट समरविर सुनिल खरात (शहरातील आंबेडकरनगर) याच्याकडून खरेदी केल्याचे सांगितल्याने त्याचा शोध घेऊन त्यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले असता त्याच्याकडून देखील 500 रुपयांच्या नोटा जप्त करण्यात आल्या आहेत.पोलिसांनी पुढील चौकशी केली असता यातील संशियत समरविर खरात याने बनावट नोटा जालना शहरातील लोद्दी मोहल्ला येथील संशियत आकाश नारायण शेळके व संभाजीनगर येथील आदित्य अमित गायकवाड यांच्याकडून घेतल्याचे निष्पन्न झाले..यातील संभाजीनगरमधील अंबिकानगर येथील संशियत शुभम गोरख खरात हा फरार असून त्याचा शोध पोलिस घेत आहे. पोलिस पथकांनी यातील संशियताना शोधून पंचासमक्ष झडती घेतली असता त्यांच्या ताब्यातून 500 रूपये दराच्या 244 बनावट भारतीय चलनी नोटा ज्याची एकुण किंमत एक लाख बावीस हजार इतक्या जप्त करण्यात आल्या आहेत..पोलिस तपासात यातील संशियत बनावट चलनाचा वापर व प्रसार करण्याच्या उद्देशाने सदर नोटांची खरेदी-विक्री केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. सदरची कारवाई हि पोलिस अधिक्षक अजयकुमार बन्सल, अप्पर पोलीस अधीक्षक आयुष्य नोपाणी, अंबडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सिध्देश्वर धुमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरिक्षक संतोष घोडके व त्यांच्या पथकातील पोलिस उपनिरीक्षक भगवान नरवडे, पोलिस हेड कॉन्स्टेबल यशवंत मुंढे, पोलिस अंमलदार चव्हाण, मुंढे, क्षीरसागर, केंद्रे, राऊत यानी केली आहे. अंबड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक भगवान नरवडे हे करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.