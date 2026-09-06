Aurangabad Crime: जन्मदात्याने रचला चिमुकलीच्या अपहरणाचा कट; पत्नी, सासरवाडीच्या मंडळींना त्रास देण्यासाठी बनाव

छत्रपती संभाजीनगर: कौटुंबिक वादातून पत्नी आणि सासरवाडीच्या मंडळींना पोलिसांच्या जाळ्यात अडकवून अद्दल घडवण्यासाठी जन्मदात्या पित्यानेच दोन वर्षांच्या चिमुकलीच्या अपहरणाचा कट रचल्याचा प्रकार समोर आला. पोलिस तपासात श्वान पथकाने दिलेला कौल आणि चिमुकलीच्या चेहऱ्यावरील टवटवीतपणा यामुळे हे अपहरणाचे बिंग फुटले. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...राहळपट्टी तांडा येथील एका दांपत्यामध्ये ४ ते ५ महिन्यांपासून कौटुंबिक वाद सुरू आहेत. हे प्रकरण सध्या भरोसा सेलमध्ये प्रलंबित आहे. येत्या दोन दिवसांतच या प्रकरणाची भरोसा सेलमध्ये तारीख होती. चिमुकलीची आई माहेरी राहत असून, पंधरा दिवसांपूर्वी तिने मुलीला सोबत नेण्याचा प्रयत्न केला होता. .यावरूनच पती व सासूने मिळून हा अपहरणाचा कट रचला. बुधवारी सायंकाळी चिमुकली तिच्या आत्यासोबत घरात होती. आत्या कपडे धुण्यासाठी हौदावर गेल्याची संधी साधून चिमुकली गायब केली. नंतर हर्सूल पोलिस ठाणे गाठून मुलीचे अपहरण झाल्याची तक्रार दाखल केली..पोलिसांची तत्परता अन् अपहरणाची उकलदोन वर्षांची चिमुकली बेपत्ता झाल्याचे समजताच पोलिस यंत्रणा हादरली. पोलिस निरीक्षक कल्याणकर, स्वाती केदार यांच्यासह गुन्हे शाखेच्या ४ टीम आणि हर्सूल पोलिसांचा ताफा तातडीने राहळपट्टी तांड्यात दाखल झाला. सुमारे १५० पोलिस कर्मचारी आणि स्थानिक गावकऱ्यांनी रात्रभर उसाची शेते आणि संपूर्ण परिसर पिंजून काढला. पोलिसांनी आपला खाक्या दाखवताच, सासरवाडीला अडचणीत आणण्यासाठी आपणच मुलीला रात्रभर शेतातील घरात लपवून ठेवल्याची कबुली वडील आणि आजीने दिली..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.फिर्यादीचा पत्नी सोबत वाद होता. ती बऱ्याच दिवसांपासून माहेरी राहत असल्याचा राग धरून त्यानेच मुलीच्या अपहरणाचा बनाव रचला, हे तपासात सिद्ध झाले आहे. पती, सासू यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद केला आहे.-स्वाती केदार, पोलिस निरीक्षक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.