Parbhani | माजी नगरसेवक पोलिसांच्या जाळ्यात, जिंतूर पोलिसांची कारवाई

जिंतूर (जि.परभणी) : काही महिन्यांपासून हद्दपार असलेला गुंड प्रवृत्तीचा माजी नगरसेवक शेख इस्माईल हा हद्दपारीच्या कालावधीत बेकायदीशीररित्या जिंतूरात वास्तव्य करीत असल्याने जिंतूर (Jintur) पोलिसांनी शनिवारी (ता.चार) रात्री अकरा वाजता कोम्बिंग ऑपरेशन दरम्यान त्यास राहत्या घरातून ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी त्याच्याविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) माजी नगरसेवक शेख इस्माईल शेख सलीम व इतर तीन आरोपींना अनेक गुन्हेगारी घटनांमुळे नऊ महिन्यांकरिता जिल्हा पोलीस दलाच्या वतीने हद्दपारीचे आदेश पारित केले होते. (Former Corporator Arrested By Police In Jintur Of Parbhani)

परंतु हद्दपारीच्या कालावधी सुरू असतानाच शेख इस्माईल हा जिंतूरात बेकायदेशीर रित्या वास्तव्य करीत असल्याची माहिती गुप्त सूत्राकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी पोलीस अधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक पोलिस प्रशासनाच्या मोठ्या पथकाने धडक कारवाई करत हद्दपार आरोपी शेख इस्माईल यास ताब्यात घेतला. त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करुन आरोपीस पोलिसांमार्फत पुन्हा परभणी जिल्ह्याबाहेर औरंगाबाद (Aurangabad) एमआयडीसी पोलीस हद्दीत सोडण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे समजते.

सदरील कारवाई उपविभागीय पोलिस अधिकारी पांडुरंग गोफणे, पोलीस निरीक्षक दीपक दंतुलवाड, सहायक पोलीस निरीक्षक विलास कोकाटे, पोलीस उपनिरीक्षक कोरके आणि सर्वश्री वाघमारे, भुसारे, शहाणे, निळेकर, महिला पोलीस लीला जोगदंड आदी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने केली.