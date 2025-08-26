मराठवाडा

Ambad News : माजी आमदार तथा शिवसेना (उबाठा) गटाचे सहसंर्कप्रमुख शिवाजीराव चोथे यांचा राजीनामा

शिवसेना (उबाठा) गटाचे माजी आमदार तथा सहसंर्कप्रमुख शिवाजीराव चोथे यांनी आपल्या पदाचा व शिवसेना प्राथमिक सदस्यत्वाचा दिला राजीनामा.
shivajirao chothe
shivajirao chothesakal
बाबासाहेब गोंटे
Updated on

अंबड - शिवसेना (उबाठा) गटाचे माजी आमदार तथा सहसंर्कप्रमुख शिवाजीराव चोथे यांनी आपल्या पदाचा व शिवसेना प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा मंगळवारी (ता. 26) शिवसेना (उबाठा) चे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिला आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Ambad
MLA
resignation
shivsena

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com