Beed Accident News | बीडमध्ये मोठा अपघात, चार जण जागीच ठार

केज (जि.बीड) : इनोव्हा कार व रिक्षा या दोन वाहनांत केज-अंबाजोगाई रस्त्यावर समोरासमोर धडक होऊन भीषण अपघात झाल्याची घटना गुरुवारी (ता.२) सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास होळ गावापासून एक किमी अंतरावर घडली. यात रिक्षा चालकासह चार जण जागीच ठार झाले, तर दोन्ही वाहनांतील नऊ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींवर अंबाजोगाई (Ambajogai) येथील शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू असून दोघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. मृतांमध्ये दोन बालकांचा समावेश आहे. (Four People Died In Accident In Kaij Taluka Of Beed)

तालुक्यातील केज-अंबाजोगाई रस्त्यावर होळपासून एक किमी अंतरावर भरधाव वेगात निघालेल्या इनोव्हा कारने (एमएच १६ सीएन ७००) समोरून येणाऱ्या रिक्षाला (एमएच २३ एक्स ५२२) गुरूवारी सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास धडक दिली. यात रिक्षाचा चेंदामेंदा झाला. रिक्षाही केजकडून (Kaij) अंबाजोगाईच्या दिशेने जात होती. तर कार अंबाजोगाईकडून केजच्या दिशेने येत होती. या अपघातात रिक्षा चालक बालाजी संपत्ती मुंडे (वय २८, रा.पिसेगाव, ता.केज), मच्छिंद्रसिंग चरणसिंग बोके (वय-३५, रा. भवानी माळ, धारूर रोड, केज), प्रिया दीपक सिंग (२ वर्ष) व युवराज सिंग (१ वर्ष) या चार जणांचा जागीच मृत्यू झाला.

जखमींमध्ये कारमधील मंदा चिखलकर, रिक्षातील आलम सिंग टाक, हरजित सिंग बादल व दीपक सिंग डोके यांच्यासह अन्य पाच जणांचा समावेश आहे. जखमींवर अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ रूग्णालयात रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. जखमींपैकी दोघांची प्रकृती चिंजानक असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली. अपघाताची माहिती मिळताच मृतांच्या व जखमींच्या नातेवाईकांनी रूग्णालयात गर्दी केली होती. त्यांचा आक्रोश पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले होते. (Beed Accident Updates)