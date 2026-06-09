Phulambri News : केदारनाथ धामातही फुलंब्रीच्या राजकारणाची चर्चा..! 'फिक्स आमदार'च्या फलकाने वेधले भाविकांचे लक्ष, सुहास शिरसाठांच्या विजयासाठी महादेवाला साकडे

फुलंब्री - उत्तराखंडमधील पवित्र केदारनाथ धाम येथे दर्शनासाठी गेलेल्या फुलंब्री शहरातील तरुणांनी भाजपाचे विधान परिषद उमेदवार सुहास शिरसाठ यांच्या समर्थनार्थ फलक झळकावत राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मंदिरासमोर फुलंब्री शहरातील मनोज गायके, अनिल देवकर, गिरजाराम महाजन, चंदू बोरसे,रुपेश जैस्वाल,अजय निंभोरे यांनी स्वतः हातात "फिक्स आमदार" असा उल्लेख असलेला फलक प्रदर्शित करण्यात आल्याने केदारनाथ धामातही फुलंब्रीच्या राजकारणाची चर्चा रंगली. त्यांना राम बनसोड व भगवान निराशे यांचे सहकार्य लाभले..केदारनाथ मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या या तरुणांनी भगवान केदारेश्वराचे दर्शन घेत सुहास शिरसाठ यांच्या विजयासाठी प्रार्थना केली. यावेळी त्यांच्या छायाचित्रासह "फिक्स आमदार" असा मजकूर असलेला फलक हातात घेऊन त्यांनी छायाचित्रे काढली. ही छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल होताच राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे..विधान परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना समर्थकांकडून विविध प्रकारे शक्तिप्रदर्शन केले जात आहे. मात्र, हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या केदारनाथ धामात जाऊन उमेदवाराच्या विजयासाठी साकडे घालण्याचा हा प्रकार चर्चेचा विषय ठरला आहे. समर्थकांकडून हा विजयावरील विश्वासाचा आणि निष्ठेचा संदेश असल्याचे सांगितले जात आहे..विशेष म्हणजे, "फिक्स आमदार" या शब्दप्रयोगामुळे राजकीय वर्तुळात विविध अर्थ काढले जात आहेत. समर्थकांकडून हा विजयाचा आत्मविश्वास असल्याचे म्हटले जात असताना, विरोधकांकडून यावर टीकाही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..दरम्यान, केदारनाथ मंदिर परिसरात प्रदर्शित करण्यात आलेल्या या फलकाने अनेक भाविकांचे लक्ष वेधून घेतले. धार्मिक स्थळावर राजकीय संदेश देण्याच्या या प्रकाराची चर्चा आता फुलंब्री तालुक्यासह जिल्हाभरात सुरू झाली आहे. सोशल मीडियावरही या छायाचित्रांना मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असून, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या घटनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.