Kannad News : ऊसाला पाच हजार रुपये भाव द्या; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन, पाणपोई-बहिरगाव फाट्यावर ऊसवाहू ट्रॅक्टर अडविले

कन्नड - ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन पाच हजार रुपये भाव द्यावा, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासह विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शनिवारी (ता. १७) दुपारी अडीच वाजता आंदोलन सुरू केले. कन्नडजवळ धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील पाणपोई-बहिरगाव फाट्यावर ऊस वाहतूक करणारे सुमारे ४० ते ६० ट्रॅक्टर अडवून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले..मागण्या मान्य होईपर्यंत साखर कारखाने बंद ठेवावेत, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. यंदाच्या हंगामात उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये भाव द्यावा, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपये अनुदान द्यावे, तसेच साखर कारखान्यांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे, अशा मागण्या संघटनेने केल्या आहेत.केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्रीदर प्रतिकिलो ५० रुपये निश्चित करावा आणि इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ७० रुपये करावा, या मागण्यांचाही समावेश आहे. शेतकरी आणि कारखानदार या दोघांचेही हित जपले गेले पाहिजे. मात्र, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचा योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला..पोलिसांचा चोख बंदोबस्तआंदोलनादरम्यान अनुचित प्रकार घडू नये आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. कन्नड शहर पोलिस ठाण्याच्या प्रशिक्षणार्थी उपविभागीय पोलिस अधिकारी आरती पवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक नवनाथ गाडेकर, पोलिस अंमलदार प्रदीप चव्हाण व विजय चौधरी, पोलिस नाईक सुशीलकुमार बागुल आणि सुभाष पवार यांनी बंदोबस्ताची जबाबदारी सांभाळली.या आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा संघटक दिनकर पवार, जिल्हाध्यक्ष कृष्णा साबळे, तालुकाध्यक्ष प्रकाश बोरसे, राजू बोंगाणे, पक्षाचे तालुकाध्यक्ष रामेश्वर भुसारे, गणपतराव खरे यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी आणि शेतकरी सहभागी झाले होते..आंदोलनादरम्यान ऊसवाहू ट्रक कारखान्याकडे रवानाबारामती ॲग्रोच्या शेतकी विभागातील एका कर्मचाऱ्याने आंदोलन सुरू असताना आंदोलकांची नजर चुकवून उसाने भरलेला एक ट्रक कारखान्याकडे रवाना केला. हा प्रकार आंदोलकांच्या लक्षात येताच आंदोलनस्थळी काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. मात्र, प्रशिक्षणार्थी उपविभागीय पोलिस अधिकारी आरती पवार यांनी मध्यस्थी करून आंदोलकांना शांत केले.रात्री उशिरापर्यंत आंदोलन सुरूबारामती ॲग्रो कारखान्याचा एकही अधिकारी रात्री उशिरापर्यंत आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी आला नसल्याने आंदोलन सुरूच होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.