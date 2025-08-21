मराठवाडा

Beed : सरकारी वकिलानं कोर्टातच संपवलं आयुष्य, सत्काराच्या शालने घेतला गळफास; बीडमध्ये खळबळ

Advocate Ended life in court : बीडच्या वडवणी कोर्टात सरकारी वकिल असलेल्या चंदेल यांनी आत्महत्या कोर्टातच आत्महत्या केल्यानं खळबळ उडाली आहे. त्यांनी मृत्यूआधी चिठ्ठी लिहिलेली पण त्यात काय उल्लेख केलाय हे समोर आलं नाहीय.
Government Advocate Ends Life in Beed Court, Probe Underway
Government Advocate Ends Life in Beed Court, Probe UnderwayEsakal
सूरज यादव
Updated on

बीडमध्ये सरकारी वकिलानं कोर्टातच गळफास घेत जीवन सपवल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. व्हीएल चंदेल असं सरकारी वकिलाचं नाव आहे. आता त्यांच्या कुटुंबियांनी या आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी केलीय. त्यांच्यावर दबाव होता आणि मृत्यूआधी लिहिलेली चिठ्ठी पोलिसांनी आम्हाला दाखवली नसल्याचा आरोप केला आहे.

Government Advocate Ends Life in Beed Court, Probe Underway
न्यायाधीश व्हायचं होतं, पण लग्नासाठी घरच्यांचा दबाव; वकील तरुणीनं बेपत्ता होण्याचा आखला प्लॅन, १३ दिवसांनी सापडली
Loading content, please wait...
Beed
crime
maharashtra
Court
attempt to suicide

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com