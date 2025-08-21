Beed : सरकारी वकिलानं कोर्टातच संपवलं आयुष्य, सत्काराच्या शालने घेतला गळफास; बीडमध्ये खळबळ

बीडमध्ये सरकारी वकिलानं कोर्टातच गळफास घेत जीवन सपवल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. व्हीएल चंदेल असं सरकारी वकिलाचं नाव आहे. आता त्यांच्या कुटुंबियांनी या आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी केलीय. त्यांच्यावर दबाव होता आणि मृत्यूआधी लिहिलेली चिठ्ठी पोलिसांनी आम्हाला दाखवली नसल्याचा आरोप केला आहे. .न्यायाधीश व्हायचं होतं, पण लग्नासाठी घरच्यांचा दबाव; वकील तरुणीनं बेपत्ता होण्याचा आखला प्लॅन, १३ दिवसांनी सापडली.चंदेल यांच्या कुटुंबियांनी म्हटलं की, मृत्यूआधी लिहिलेल्या चिठ्ठीत काय आहे ते आम्हाला माहिती नाही. पण यात जे दोषी असतील त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करावी. चंदेल हे सरकारी वकील होते आणि कोर्टात सत्काराच्या शालनेच त्यांनी गळफास घेतला. पोलिसांनी चंदेल यांच्याकडे मृत्यूआधी लिहिलेली चिठ्ठी सापडल्याचंही म्हटलंय. पण त्यात काय आहे हे सांगितलं नाहीय..Crime : उत्तर चुकल्यानं कानशिलात मारली, विद्यार्थ्यानं थेट शिक्षकांवर गोळी झाडली; टिफिन बॉक्समधून आणलेली बंदूक.वडवणी कोर्टात सरकारी वकील असलेले चंदेल हे स्वभावाने मनमिळाऊ होते. ते असं करणं शक्यच नाही. त्यांच्यावर कुणाचा तरी दबाव असावा. त्यामुळे या प्रकरणाची सरकारने सीआयडी चौकशी करावी अशी मागणी कुटुंबियांनी केलीय. तसंच चंदेल यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत द्यावी अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे..बीड जिल्ह्यातील वडवणी इथं कोर्टात सरकारी वकील चंडेल यांनी गुरुवारी सकाळी आत्महत्या केल्याचं उघडकीस आलं. न्यायालयात असलेल्या खिडकीला शाल बांधत त्यांनी गळफास घेतला. घटनास्थळी पोलिसांनी दाखल होऊन पंचनामा केला आहे. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आलाय. सरकारी वकिलाच्या न्यायालयातच आत्महत्या केल्याच्या घटनेनं खळबळ उडालीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.