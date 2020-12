लातूरमध्ये ९१ मुलांवर ह्रदयशस्त्रक्रिया, ५७२ जणांवर इतर शस्त्रक्रिया

लातूर : जिल्ह्यात राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाअंतर्गत ० ते १८ वर्षे वयोगटातील एक लाख ७२ हजार ६९७ बालक व विद्यार्थी यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच शाळातील तीन लाख विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली. शाळा व अंगणवाडीतील मुलांच्या एकूण ९१ हृदयशस्त्रक्रिया करण्यात आले आहेत. तसेच एकूण ५७२ बालक व विद्यार्थ्यांची इतर शस्त्रक्रिया करण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक लक्ष्मणराव देशमुख यांनी दिली आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत ३० वैद्यकीय पथकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. कन्नडचे माजी आमदार हर्षवर्धन जाधवांना जबर मारहाण, व्हिडिओ होतोय व्हायरल या पथकामार्फत ० ते ०६ वर्षे वयोगटातील बालकांचे आरोग्य तपासणी करुन कुपोषण दूर करणे व ०६ ते १८ वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य समस्यांचे निराकरण करुन त्यांना अंगणवाडी व शाळास्तरावर किरकोळ औषधोपचार करणे तसेच संदर्भित करुन योग्य तो उपचार व शस्त्रक्रिया करुन देणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. या कार्यक्रमासाठी लातूर जिल्ह्यात २५ हजार बालकांमागे १ वैद्यकीय पथकाची नेमणूक करण्यात आली होती. वादग्रस्त वक्तव्यावर प्रश्न विचारताच रावसाहेब दानवेंनी काढला पत्रकार परिषदेतून पळ प्रत्येक तालुक्यास २ वैद्यकीय अधिकारी, १ परिचारिका, १ औषध निर्माता देण्यात आले होते. या कार्यक्रमाअंतर्गत २०१९-२० मध्ये एकूण दोन हजार ५६६ अंगणवाडींची तपासणी करण्यात आली. यात एक लाख ७२ हजार ६९७ बालकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आलेली आहे. एकूण १ हजार ९५५ बालकांवर उपचार करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील एकूण १ हजार ९८० शाळा तपासणी करुन त्यामध्ये एकूण ३ लाख १३ हजार ३४८ विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आलेली असून एकूण ४ हजार ५४६ विद्यार्थ्यांना उपचार देण्यात आलेले आहेत. २०१९-२० मध्ये शाळा व अंगणवाडीतील एकूण ९१ हृदयशस्त्रक्रिया करण्यात आले आहेत. तसेच एकूण ५७२ बालक व विद्यार्थ्यांची इतर शस्त्रक्रिया करण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक लक्ष्मणराव देशमुख यांनी दिली आहे. संपादन - गणेश पिटेकर

Web Title: Heart Operation Of Ninety One Children In Latur