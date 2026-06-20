Jalna Tragedy: सावंगी तलाव येथे १० वर्षीय साईनाथचा सर्पदंशाने मृत्यू; वेळेवर उपचार न मिळाल्याने ग्रामस्थांचा रुग्णालयासाठी आक्रोश

रामनगर : जालना तालुक्यातील सावंगी तलाव येथे एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. रात्रीच्या वेळी गाढ झोपेत असलेल्या एका १० वर्षीय बालकाचा सर्पदंशाने आणि वेळेत उपचार न मिळाल्यामुळे दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. साईनाथ सुरेश गिरगुले (वय १० वर्षे) असे मृत बालकाचे नाव आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण सावंगी तलाव परिसरात आणि गिरगुले कुटुंबावर तीव्र शोककळा पसरली आहे.सावंगी तलाव येथील रहिवासी सुरेश गिरगुले यांचा मुलगा साईनाथ हा शुक्रवारी रात्री आपल्या कुटुंबासह घरात झोपलेला होता.सर्व सदस्य गाढ झोपेत असताना मध्यरात्रीच्या सुमारास साईनाथला विषारी सर्पाने दंश केला. मात्र, रात्रीच्या वेळी ही बाब तातडीने लक्षात आली नाही आणि नंतर वेळेवर वैद्यकीय उपचार न मिळू शकल्याने या निष्पाप बालकाचा मृत्यू झाला..गावकऱ्यांमधून रुग्णालय उभारण्याची तीव्र मागणीसावंगी तलाव आणि आसपासच्या परिसरात सर्पदंशाच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. यापूर्वीही अनेक नागरिकांना सर्पदंशामुळे आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. गावात किंवा जवळच्या परिसरात आपत्कालीन उपचारासाठी कोणतीही सक्षम वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नाहीत, असा आरोप गावकऱ्यांनी केला आहे.वेळेत उपचार मिळाले असते तर आज साईनाथचा जीव वाचला असता. .परिसरात वारंवार घडणाऱ्या या घटना पाहता, येथे तातडीने सुसज्ज रुग्णालय आणि सर्पदंश प्रतिबंधक लस उपलब्ध करून द्यावी,अशी तीव्र मागणी आता सावंगी तलाव येथील ग्रामस्थांकडून प्रशासनाकडे केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.