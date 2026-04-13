Latur News: सुविधा असूनही बसचाच आडोसा! लातूर बसस्थानकात सुलभ स्वच्छतागृह, तरी उघड्यावरच लघशुंका

लातूर: शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानकात सुलभ स्वच्छतागृह असतानाही अनेक प्रवासी उघड्यावर लघुशंका करतात, काही जण तर थांबलेल्या बसच्या मागे जाऊन आडोसा शोधतात. त्यामुळे बसस्थानकाच्या आवारात घोंगावणाऱ्या माशा अन् वाढत्या दुर्गंधीमुळे प्रवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळेच 'दोन रुपये घ्या; पण बसस्थानकाच्या आवारातील दुर्गंधी संपवा!' अशी भावना प्रवाशांमधून व्यक्त होत आहे..कुठल्याही बसस्थानकावर आणि तेथील स्वच्छतागृहात जाताना नाकाला रुमाल लावूनच जावे लागते. तिथल्या दुर्गंधीने जीव नकोसा होतो. महिलांची तर फारच कुचंबणा होते. पण, पर्याय नसल्याने प्रवाशांना अशा स्वच्छतागृहांचा वापर करावा लागतो..आता एसटी महामंडळाने प्रत्येक तिकिटावर दोन रुपये 'स्वच्छता अधिभार' घेण्याचा निर्णय घेतलाय. बसस्थानकांवरील अस्वच्छ आणि दुर्गंधीयुक्त स्वच्छतागृहांच्या त्रासातून प्रवाशांची मुक्तता करण्यासाठी या पैशांचा वापर होणार आहे. येत्या १५ एप्रिलपासून हा निर्णय लागू होईल. यामुळे तिकीट दरात दोन रुपयांची वाढ होईल..आजवर बसस्थानकांवरील स्वच्छतागृहांचे कंत्राट खासगी ठेकेदारांना दिले जात होते. पैसे घेऊनही स्वच्छतागृहांची अवस्था फारशी चांगली नसते. नव्या निर्णयानुसार स्वच्छतागृहांच्या देखभालीची जबाबदारी स्वतः एसटी महामंडळाने स्वीकारली आहे. सध्या लातूरमधील मध्यवर्ती बसस्थानकातील सुलभ स्वच्छतागृह कंत्राटी पद्धतीने चालविले जाते. ते स्वच्छ असले,तरी प्रवाशांना उघड्यावर लघुशंका करण्याची सवय आहे. त्यामुळे बसस्थानकाच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरली आहे..यांच्यावर दंडात्मक कारवाई कराबसस्थानकातील पार्किंगच्या शेजारी 'उघडे स्वच्छतागृह' आहे. त्याला दारे नाहीत. त्यामुळेही दुर्गंधीत भर पडत आहे. 'उघडे स्वच्छतागृह' हटविण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला होता. पण, तो अद्याप अमलात आलेला नाही. 'उघड्या स्वच्छतागृहा'चा वापर केवळ प्रवासीच नव्हे महामंडळाचे चालक-वाहकही करतात. तसेच, शहराच्या मध्यवर्ती भागात हे बसस्थानक असल्याने अनेक व्यापारी, विक्रेते, नोकरदार, कर्मचारी हेही बसस्थानकात येऊन उघड्यावर लघुशंका करतात. त्यामुळे बसस्थानकातील सुलभ स्वच्छतागृहाऐवजी अन्य ठिकाणी लघुशंका करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करा, अशी मागणी होत आहे..एसटी महामंडळाला व्यवस्था पेलणार का?महामंडळाने पैशांची सोय तर केली, पण खरा प्रश्न अंमलबजावणीचा आहे. सध्या बसस्थानकांवर कचऱ्याचे ढिगारे आणि सर्वत्र पसरलेली दुर्गंधी हे नित्याचे चित्र आहे. महामंडळाचे कर्मचारी स्वतः ही जबाबदारी किती सक्षमतेने पार पाडतात, यावरच या योजनेचे यश अवलंबून आहे. केवळ पैसे वाढवून प्रवाशांना सुविधा मिळणार की परिस्थिती 'जैसे थे' राहणार, हे येणारा काळच ठरवेल.