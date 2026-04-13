मराठवाडा

Latur News: सुविधा असूनही बसचाच आडोसा! लातूर बसस्थानकात सुलभ स्वच्छतागृह, तरी उघड्यावरच लघशुंका

Passengers Using Open Spaces Instead of Toilets: लातूर बसस्थानकात सुलभ स्वच्छतागृह उपलब्ध असतानाही प्रवासी उघड्यावर लघुशंका करत असल्याने अस्वच्छता आणि दुर्गंधीची समस्या वाढली आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लातूर: शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानकात सुलभ स्वच्छतागृह असतानाही अनेक प्रवासी उघड्यावर लघुशंका करतात, काही जण तर थांबलेल्या बसच्या मागे जाऊन आडोसा शोधतात. त्यामुळे बसस्थानकाच्या आवारात घोंगावणाऱ्या माशा अन्‌ वाढत्या दुर्गंधीमुळे प्रवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळेच ‘दोन रुपये घ्या; पण बसस्थानकाच्या आवारातील दुर्गंधी संपवा!’ अशी भावना प्रवाशांमधून व्यक्त होत आहे.

Latur
toilets

