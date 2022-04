विहिरीत पडला बिबट्या, गावकरी अन् वनविभागामुळे वाचला जीव

टेंभुर्णी (जि.जालना) : जाफराबाद तालुक्यातील काळेगाव कुंभारझरी व विदर्भातील कल्याण जवळ शिवारात गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांचा नजरेस पडलेला बिबट्या गुरुवारी (ता.सात ) सकाळी जालना (Jalna) जिल्हामधील काळेगाव शिवारातील सुखदेव उत्तम बनकर या शेतकऱ्याच्या विहिरीत आढळून आला. शिकारीच्या शोधात रात्री हा बिबट्या (Leopard) पडला असावा असे काळेगाव येथील शेतकरी गजानन चव्हाण यांनी सांगितले. रात्रभर तो पाइपला धरून बसलेला आढळून आला. (Life Of Leopard Save In Jalna By Villagers And Forest Department)

सकाळी टेंभुर्णी पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक रविंद्र ठाकरे वनविभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. पोहून त्रस्त झालेल्या बिबट्याला वाचविण्यासाठी विहिरीमध्ये बाज सोडण्यात आली. या बाजेवर बुलडाणा येथील वनविभागाचे कर्मचारी येईपर्यंत तो बसून होता. दरम्यान बुलडाणा येथील वनविभागाचे कर्मचारी आल्यानंतर त्यांनी विहिरीत पिंजरा सोडून बिबट्याला जेरबंद केले.