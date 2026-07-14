Maharashtra CM Bal Aashirwad Yojana fake : ‘मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना’चे व्हायरल पत्रक खोटे; महाराष्ट्रात योजना अस्तित्वात नसल्याचे शासनाचे स्पष्टीकरण

मुनाफ मुमताज/आजीज शेखआडूळ : सोशल मीडियासह काही शाळांमधून "मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना" या नावाचे पत्रक आडूळ सह पैठण तालुक्यातील विविध व्हाट्स अप, फेसबुक वर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या पत्रकात इयत्ता पाचवी ते बारावीतील विद्यार्थ्यांपैकी १ मार्च २०२० नंतर पालक किंवा पालकांपैकी एकाचा मृत्यू झालेल्या आणि १८ वर्षांखालील मुलांना दरमहा ४ हजार रुपये आर्थिक मदत दिली जाईल, असा दावा करण्यात आला आहे. .तसेच अर्जासाठी विविध कागदपत्रे मागविण्यात आली आहेत. मात्र, या दाव्यात कोणतेही तथ्य नसून महाराष्ट्रात अशा नावाची कोणतीही योजना अस्तित्वात नसल्याचे महिला व बालकल्याण विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या नावाने प्रसारित होणारे पत्रक व संदेश दिशाभूल करणारे असल्याचे महिला व बालकल्याण विभागाने म्हटले आहे. व्हायरल पत्रकात विद्यार्थ्यांकडून रेशन कार्ड, आधार कार्ड, शाळेचे ओळखपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला आदी कागदपत्रे जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी ही माहिती शाळांमार्फतही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्याने पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. मात्र, संबंधित योजनेबाबत कोणताही अधिकृत शासन निर्णय किंवा परिपत्रक उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, विविध फॅक्ट-चेक संस्थांनीही या दाव्याची पडताळणी करून हा संदेश खोटा व दिशाभूल करणारा असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे नागरिकांनी अशा अप्रमाणित संदेशांवर विश्वास ठेवू नये तसेच कोणतीही वैयक्तिक कागदपत्रे अनोळखी व्यक्ती किंवा संस्थेकडे जमा करू नयेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सरकारी योजनांची माहिती मिळाल्यानंतर ती संबंधित विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महिला व बालविकास विभाग किंवा माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडून पडताळूनच स्वीकारावी, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..राज्य शासनामार्फत क्रांती ज्योत सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना सुरू असुन एकल बालकांना दर माह २२५० रुपये या योजनेच्या माध्यमातून दिले जात आहे. मुख्यमंत्री बाल संगोपन नावाची कोणतीही योजना महाराष्ट्रात सुरु नाही.पुनमसिंग बमनात ( पैठण तालुका संरक्षण अधिकारी, महीला व बालविकास विभाग).महिला व बालविकास प्रकल्पा मार्फत अशी कोणतीही योजना राबविली जात नसुन पालकांनी अशा दिशाभुल करणाऱ्या व्हायरल पत्रकांवर विश्वास ठेवू नये..करूणा कोकणे (महिला व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, पैठण ).पालकांसाठी सूचना◾सोशल मीडियावरील व्हायरल पत्रकांवर त्वरित विश्वास ठेवू नका.◾शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा संबंधित विभागाकडून माहितीची खातरजमा करा.◾कोणतीही वैयक्तिक कागदपत्रे पडताळणीशिवाय जमा करू नका.◾अफवा किंवा अप्रमाणित संदेश पुढे पाठविणे टाळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.