अंबड (जि.जालना) : अंबड तालुक्यातील लोणार भायगाव येथील आबासाहेब जाधव व त्यांचे नातेवाईक काकासाहेब कोरडे हे दुचाकीने जात होते. दुचाकीचे टायर फुटल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार आबासाहेब जाधव यांचा मृत्यू झाला आहे, तर काकासाहेब कोरडे हे जखमी झाले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,अंबड (Ambad) तालुक्यातील लोणार भायगाव येथील आबासाहेब नारायणराव जाधव (वय ४५ ) व हनुमाननगर येथील त्यांचे नातेवाईक काकासाहेब बाबुराव कोरडे हे मंगळवारी (ता.१२) पहाटेच एकादशी असल्याने पैठण (Paithan) येथे नाथांच्या दर्शनासाठी दुचाकीवर गेले होते. (Man Died, Other Injured In Accident In Ambad Taluka Of Jalna)

दर्शन करून आपल्या गावाकडे परत येत असताना पैठण-पाचोड मार्गावरील दावलवाडी येथील तलावालगत दुचाकी वेगात असल्याने अचानक टायर फुटल्याने जोराचा अपघात झाला. यामध्ये आबासाहेब जाधव यांचा मृत्यू, तर काकासाहेब कोरडे हे जखमी झाले. त्यांच्यावर अंबड येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. (Jalna Accident News)

आबासाहेब जाधव यांच्यावर लोणारभायगाव येथील स्मशानभूमीत दुपारी दीड वाजेच्या दरम्यान शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांच्या पश्चात पत्नी,दोन मुले, आई-वडील, नातवंडे असा मोठा परिवार आहे.