Jafrabad Crime : विम्यासाठी केला स्वतःच्या मृत्यूचा बनाव; मजुराचा गळा दाबून केला खून, जाफराबाद पोलिसांनी लावला छडा

जाफराबाद - नाशिक येथील महिलेच्या त्रासापासून सुटका होण्यासाठी व विम्याची रक्कम मिळविण्यासाठी अल्टो कारचा अपघात घडून जळालेल्या अवस्थेत स्वतःचा मृत्यू झाल्याचा बनाव करून उत्तर प्रदेशातील मजुराचा खून करणाऱ्या तिघांविरुद्ध पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये मृत्यूचा बनाव करणारा नितीन प्रभाकर गवळी (वय-35, राहणार रूपचंद नगर, अकोला) याच्यासह त्याला मदत करणारे अमित राजू फुलारे व आकाश सुधाकर गवळी या तिघांचा संशयित आरोपीत समावेश आहे. .याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, जाफराबाद चिखली रोडवर शनिवारी रात्री अल्टो कार (क्रमांक एम एच बारा डी 97 14) हिचा अपघात होऊन कार जळाल्याने चालक नितीन गवळी याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्या अनुषंगाने जाफराबाद पोलिसात अकस्त मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. दरम्यान पोलिसांनी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता अधिक तपास केला..घटनेची माहिती देणारे मित्र अमित फुलारे व आकाश गवळी यांना पोलीस खात्यात दाखवताव त्यांनी नाशिक येथील महिलेच्या त्रासातून सुटका होण्यासाठी व विम्याची रक्कम मिळवण्यासाठी नितीन गवळी यानेच कट रचल्याचे सांगितले. सदर कारमध्ये नाशिक येथे आपल्या सोबत पेंटरचे काम करणाऱ्या संदीप चव्हाण याचा गळा दाबून खून केला. व कारमध्ये टाकून सदर कारचा अपघात झाल्याचा बनाव केला. या अपघातात स्वतः नितीन गवळी मयत झाल्याचा बनाव केला..दरम्यान, पोलिसांनी संदीप चव्हाण यांच्या व त्यांच्या पालकांच्या डीएनए तपासणीतून मयताची ओळख पटवण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. याप्रकरणी वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली तिघांविरुद्ध भारतीय न्यायसंहितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक वासुदेव पवार करीत आहेत. पोलिसांनी दोघांना ताब्यात घेतले असून यातील मुख्य आरोपी नितीन गवळी फरार आहे. त्याच्या शोधासाठी पथके रवाना झाली आहेत..नितीन गवळी याचे नाशिक येथे एका महिलेसोबत संबंध होते. या संबंधातून संबंधित महिला पैशासाठी त्याला वारंवार त्रास देत असल्याची माहिती आहे. यातूनच तो कर्जबाजारी झाल्याने त्यांनी विम्याची रक्कम हडप करण्यासाठी स्वतःच्याच मृत्यूचा बनाव करून एका मजुराचा बळी घेतला. दरम्यान पोलिसांनी 12 तासात सर्व घटनेचा तपास करून आरोपीने केलेला कट उघडकीस आणला व दोन जणांना ताब्यात घेतले..स्वतःच्या अपघाताचा बनाव करून नाशिक येथे उत्तर प्रदेशातून आणण्यासाठी आलेल्या संदीप चव्हाण यांचा या प्रकरणात बळी गेला. नाशिक येथे एसटी डेपो मध्ये काम करणारा नितीन प्रभाकर गवळी यांनी संदीप चव्हाण याला आपल्या गावाकडे अकोला येथे पेंटरकीचे काम देतो म्हणून सोबत घेऊन आले व त्याचा फोन करून जाफराबाद तालुक्यात चिखली रोडवर कारमध्ये मृतदेह जाळून टाकला..पोटासाठी भटकंतीया घटनेत मृत्युमुखी पडलेला मजूर संदीप चव्हाण हा नाशिक येथे मजुरीचे काम करायचा. त्याचे आई-वडील उत्तर प्रदेशमध्ये काम करतात. तर एक भाऊ दिल्लीमध्ये मजुरीचे कामे करतो. पोटासाठी भटकंती करणाऱ्या मजुराला जीव गममावा लागल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.