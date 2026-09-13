Maratha Reservation: मनोज जरांगे यांची मोठी घोषणा; १५ सप्टेंबरला मुंबईकडे कूच, १९ पासून आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण

जालना: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी १९ सप्टेंबरपासून मुंबईत आंदोलन सुरू करण्यात येणार असून १५ सप्टेंबरला मुंबईच्या दिशेने निघणार असल्याची घोषणा मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी शनिवारी केली. अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीनंतर त्यांनी ही घोषणा केली आहे. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी जरांगे १५ दिवसांपासून अंतरवाली सराटीत उपोषणाला बसले आहेत. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी त्यांनी राज्यस्तरीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीसाठी राज्यभरातून हजारोंच्या संख्येने समाजबांधव अंतरवाली सराटी येथे जमले होते. या बैठकीनंतर, ‘सरकार मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे सांगत, पुन्हा एकदा मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करणार आहे,’ असे सांगून जरांगे आंदोलनाची रूपरेषा स्पष्ट केली. .तसेच, मुंबईकडे निघणाऱ्या वाहन रॅलीमध्ये मोठ्या संख्येने समाजबांधवांनी सहभागी होण्याचे आवाहन त्यांनी केले. उपोषणस्थळी मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या समाजबांधवांनी मुंबईत जाऊन आंदोलन करण्याचा रेटा लावून धरला; तसेच ‘पाटील-पाटील’ नावाचा जयघोष करत ‘एक मराठा, लाख मराठा’ घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.मराठा आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला आजपासून मुंबईला येईपर्यंत शेवटची आणि चौथी संधी आहे. मुंबईला येईपर्यंत प्रश्न मार्गी लावा. एकतर अंतरवाली सराटीत या, नाहीतर रस्त्यात कुठेही येऊन भेटा किंवा पुन्हा आझाद मैदानावर या. मात्र, आता माघार घेणार नाही.- मनोज जरांगे, मराठा आरक्षण आंदोलक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.