मराठवाडा

Maratha Reservation: मनोज जरांगे यांची मोठी घोषणा; १५ सप्टेंबरला मुंबईकडे कूच, १९ पासून आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण

Manoj Jarange To March Towards Mumbai On September 15: मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांची नवी लढाई; १५ सप्टेंबरला वाहन रॅलीसह मुंबईकडे कूच, १९ पासून आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणाची हाक
Maratha Reservation Protest Manoj Jarange Announces Mumbai March On September 15 And Indefinite Fast From September 19

Maratha Reservation Protest Manoj Jarange Announces Mumbai March On September 15 And Indefinite Fast From September 19

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सकाळ वृत्तसेवा
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जालना: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी १९ सप्टेंबरपासून मुंबईत आंदोलन सुरू करण्यात येणार असून १५ सप्टेंबरला मुंबईच्या दिशेने निघणार असल्याची घोषणा मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी शनिवारी केली. अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे झालेल्या राज्यव्यापी बैठकीनंतर त्यांनी ही घोषणा केली आहे.

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