Maratha Reservation: मनोज जरांगेंचा मुंबईकडे प्रवास सुरू; दोन वाहने आणि दोन रुग्णवाहिका सोबत, पाटोद्यात पहिला मुक्काम

-उमेश वाघमारेजालना : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे मंगळवारी (ता. १५) अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले. मोजक्या दहा सहकाऱ्यांसह दोन वाहने आणि दोन रुग्णवाहिका त्यांच्या सोबत आहेत..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.मुंबईकडे रवाना होण्यापूर्वी जरांगे यांची वैद्यकीय पथकाने तपासणी केली. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. राजेंद्र पाटील यांनी त्यांच्या प्रकृतीची तपासणी केली. मनोज जरांगे यांची रक्तातील साखर ७१, तर रक्तदाब १००/६० नोंदविण्यात आला. दरम्यान, ११ सप्टेंबर रोजी जरांगे यांना शेवटची सलाईन लावण्यात आली होती. .चार दिवसांपासून त्यांनी उपचार बंद केल्याने त्यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी जरांगे यांना प्रवास न करण्याचा सल्ला दिला. मात्र, ते मुंबईला जाण्यावर ठाम राहिले. दरम्यान, जरांगे यांच्या मुंबईकडे प्रस्थानामुळे अंतरवाली सराटी परिसरात मराठा समाजबांधवांची मोठी गर्दी झाली होती..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.असा आहे मार्गअंतरवाली सराटी येथून वडीगोद्री, शहागड, गेवराई, बीड, मांजरसुंबा मार्गे पाटोदा येथे जरांगे यांचा आज मुक्काम असणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.