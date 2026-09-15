मराठवाडा

Maratha Reservation: मनोज जरांगेंचा मुंबईकडे प्रवास सुरू; दोन वाहने आणि दोन रुग्णवाहिका सोबत, पाटोद्यात पहिला मुक्काम

Manoj Jarange Begins Mumbai Journey With First Halt at Patoda: प्रकृती खालावलेली असतानाही मुंबईकडे निघालेले मनोज जरांगे; डॉक्टरांचा प्रवास टाळण्याचा सल्ला धुडकावून मराठा आरक्षणासाठी ठाम पावले
Maratha Reservation Leader Manoj Jarange Starts Mumbai Journey With Two Ambulances and Ten Aides First Halt at Patoda

Maratha Reservation Leader Manoj Jarange Starts Mumbai Journey With Two Ambulances and Ten Aides First Halt at Patoda

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-उमेश वाघमारे

जालना : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे मंगळवारी (ता. १५) अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले. मोजक्या दहा सहकाऱ्यांसह दोन वाहने आणि दोन रुग्णवाहिका त्यांच्या सोबत आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
Maratha Reservation
maratha protest
Manoj Jarange Patil
Antarwali Sarati news
Marathi News Esakal
www.esakal.com